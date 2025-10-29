"어디서 자고 어떻게 가나…잼버리 실패 떠올라" 외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

NYT "2만명 모이는 경주, 인프라 부족"

2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 경북 경주의 준비 미흡을 지적하는 외신 보도가 나왔다.

28일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 "도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 글로벌 주요 기업인 등 2만명이 경주에 모이지만 대규모 국제행사를 치르기에는 인프라가 부족하다"고 보도했다.

경주는 지난해 6월 문화유산 도시로서의 상징성을 이유로 개최지로 선정됐다. NYT는 "한국 정부는 다보스포럼(스위스 다보스)이나 잭슨홀 심포지엄(미국 와이오밍)처럼 '소도시 국제행사'의 성공 사례를 만들겠다는 포부를 밝혔다"며 "하지만 경주는 유네스코(UNESCO) 문화유산인 왕릉과 사찰, 석탑이 곳곳에 있어 개발이 엄격히 제한된 데다 국제공항도 없다. 또 대규모 사절단을 이끌고 여행하는 수십 명의 외국 고위 인사와 기업 간부들을 수용할 만큼의 대형 고급 호텔도 없다"고 지적했다.

NYT는 "K팝의 나라로 알려진 한국이 이번 APEC 회의를 문화 홍보의 장으로 삼으려 했지만 방문객들의 첫 질문은 '어떻게 가고, 어디서 자느냐'였다"고 전했다. 오현주 국가안보실 안보3차장은 "인프라를 신속히 갖추지 못한 점이 가장 큰 어려움이었다"고 설명했다.

경주에는 APEC 행사장 반경 10㎞ 내 1만3000여개 객실이 있었지만 가을 관광철과 겹치며 순식간에 매진됐다.

주최 측은 약 800만달러(약 115억원)를 투입해 지역 호텔과 콘도, 기업 연수시설 등을 프레지덴셜 스위트(PRS) 급으로 업그레이드해 정상급 인사들의 숙소를 모두 경주 내에서 확보했다. 또 대한상공회의소는 크루즈선 2척(1100실)을 임차해 임시 호텔로 운영한다. 하지만 숙박난이 이어지며 일부 기업인들은 인근 도시에서 APEC 행사장으로 통근하는 상황이다.

한국 내부의 정치적 혼란도 APEC 준비에 걸림돌이 됐다. NYT는 "개최지 지정 6개월 뒤 윤석열 전 대통령이 계엄령을 선포하고 국회에 의해 탄핵을 당하면서 국가적 혼란이 이어졌다"며 "이재명 대통령 취임 전까지 APEC 준비는 뒷전으로 밀렸다"고 짚었다.

숙박 시설 외에도 준비 과정에서 여러 문제가 드러났다. 한국 정부는 80억원을 들여 국립경주박물관 부지 내에 새로 지은 목조 홀을 만들었지만 만찬장으로 쓰기엔 규모와 편의시설이 부족해 다른 호텔로 장소가 변경됐다.

NYT는 "불과 2년 전에도 한국 정부는 새만금에서 열린 세계스카우트잼버리 행사 준비 미흡으로 비판을 받은 바 있다"며 "당시 폭염과 위생 관리 부실로 참가자들이 탈이 나고, 화장실과 쓰레기 처리 문제까지 겹치며 국제적 논란이 됐다"고 지적했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>