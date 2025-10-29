[포토] 오열하는 유가족

29일 서울 광화문광장에서 열린 '10.29 이태원 참사 3주기 기억식'에 참석한 한 유가족이 오열하고 있다.







