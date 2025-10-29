[포토] 1029이태원참사기억식8.jpg

29일 서울 광화문광장에서 열린 '10.29 이태원 참사 3주기 기억식'에 참석한 유가족들이 추모사이렌에 맞춰 묵념을 하고 있다. 추모사이렌은 희생자를 기리고 시민들이 묵념에 참여할 수 있도록 서울 전역 10시 29분부터 1분간 울렸다.







