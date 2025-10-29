매출·이익률 다 늘었는데…이자 갚기도 버거운 기업 '역대 최대'

한국은행 2023년 기업경영분석

매출액 3.7%·영업이익 4.6% 개선됐지만

반도체만 날았다…중소기업 수익성은 하락

이자보상비율 100% 미만 기업도 42.8%로 늘어

지난해 국내기업의 성장성과 수익성 지표가 전반적으로 개선됐지만 대기업과 중소기업의 수익성 양극화는 더 심화한 것으로 나타났다. 반도체 호조에 힘입어 대기업은 실적 개선이 뚜렷했던 반면, 중소기업은 영업이익률이 오히려 악화했다. 영업이익으로 이자비용도 감당하기 어려운 기업 역시 역대 최고 수준을 기록했다.

29일 한국은행이 발표한 '2024년 연간 기업경영분석 결과'에 따르면 지난해 국세청에 법인세를 신고한 비금융 영리법인기업(96만1336개)의 매출액증가율은 3.7%로, 전년(-1.5%) 대비 상승 전환했다.

업종별로 보면 제조업(-2.3%→4.6%)과 비제조업(-0.9%→2.0%) 모두 늘었다. 매출액 상승 폭은 전자·영상·통신장비업(-14.5%→19.6%)이 컸다. 한은은 인공지능(AI) 관련 반도체 수요 증가에 따라 수출 단가와 물량이 상승하면서 관련 회사들의 매출이 늘었다고 설명했다. 해상운임지수가 오르면서 운수·창고업(-9.0%→11.6%)도 매출이 늘었고, 도소매업(-2.1%→2.9%)도 전년도 면세점 매출 감소의 기저효과에 원자재 거래부진 완화 등의 영향을 받아 매출이 개선됐다.

기업규모별로 보면 대기업은 -4.3%에서 3.4%로 상승 전환했고, 중소기업도 2.8%에서 4.1%로 늘었다. 총자산증가율도 6.3%에서 7.0%로 전년 대비 상승했다.

기업의 수익성을 나타내는 매출액 영업이익률(매출액 대비 영업이익)은 4.6%로 전년(3.5%) 대비 개선됐다. 기업의 성장성과 수익성이 모두 개선된 건 2016년, 2017년, 2021년 이후 네 번째다.

업종별로 보면 제조업(3.3%→5.1%)과 비제조업(3.7%→4.1%) 모두 상승했다. 이 역시 전자·영상·통신장비업(-3.0%→8.3%)의 수익 개선세가 두드러졌다. 전기요금 인상과 에너지 가격 하락 등의 영향을 받은 전기가스업(-11.1%→0.7%) 역시 수익성이 상승 전환했다.

반면 기업규모별로 보면 대기업은 매출액 영업이익률이 3.7%에서 5.6%로 상승한 반면, 중소기업(3.2%→3.0%)은 하락했다. 매출액 세전 순이익률도 3.8%에서 4.3%로 상승했으나, 중소기업(2.6%→2.4%)은 오히려 소폭 하락한 것으로 나타났다.

문상윤 한은 경제통계1국 기업통계팀장은 "이번 성장성과 수익성 개선은 업종별로는 반도체 중심, 기업규모별로는 대기업 중심으로 개선이 됐다"며 "전반적으로 개선된 건 맞지만 세부적으로 봤을 때는 대기업과 제조업, 그중에서도 반도체에 편중된 호조세로 볼 수 있다"고 말했다. 그는 이어 "반도체만 호조인 건 아니지만 우리나라에서 차지하는 비중이 매우 높고, 2023년에 반도체가 특히 안 좋았던 것에 대한 기저효과도 있었다"고 덧붙였다.

대기업과 중소기업의 수익성 지표가 엇갈리면서 영업이익으로 이자비용도 감당하지 못하는 기업 비중은 오히려 확대됐다.

이자보상비율은 191.1%에서 244.1%로 늘었지만, 이 비율이 100%를 밑도는 기업 비율은 42.3%에서 42.8%로 확대됐다. 이는 관련 통계를 집계한 2009년 이후 최고치다. 영업적자로 이자보상비율이 0%를 넘지 못한 기업 비중도 33.7%에서 33.9%로 확대됐다. 같은 기간 이자보상비율이 500%를 넘는 우량기업 비중은 30.5%에서 29.4%로 축소됐다.

이자보상비율은 영업활동을 통해 창출한 수익으로 금융비용을 부담할 수 있는 정도를 나타내는데, 비율이 높을수록 기업이 비용을 감당할 만한 여유가 있다는 의미다. 문 팀장은 "반도체, 대기업을 중심으로 이자 영업이익이 크게 증가했지만 중소기업이나 소규모 우량하지 않은 기업은 수익성이 좋지 않았다"며 "전체적으로 이자보상비율은 상승했지만 100%미만 기업 수 비중도 상승한 이유"라고 설명했다.

안정성 측면에서 자기자본 대비 부채(빚)의 비율을 나타내는 부채비율은 1년 사이 120.8%에서 119.9%로 하락했다. 부채비율은 높을수록 기업 경영의 안정성이 악화했다는 의미다. 업종별로 보면 제조업(75.9%→75.8%)과 비제조업(163.1%→162.6%) 모두 부채비율이 소폭 하락했다. 기업규모별로는 대기업은 101%에서 101.5%로 소폭 상승한 반면, 중소기업은 166.9%에서 162.7%로 하락했다. 기업의 부채 가운데 외자 도입이나 은행 차입금, 사채 등 외부에서 조달한 자금의 비중을 뜻하는 차입금의존도는 31%로 1년 전(31.4%)보다 소폭 하락했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



