[포토] 개회사하는 최태원 대한상의 회장

강진형기자

입력2025.10.29 10:28

최태원 대한상공회의소 회장이 29일 오전 경북 경주 예술의전당 화랑홀에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)에서 개회사를 하고 있다.





