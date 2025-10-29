본문 바로가기
[포토] 이재명 대통령, APEC CEO 서밋 정상 특별연설

강진형기자

입력2025.10.29 10:16

[포토] 이재명 대통령, APEC CEO 서밋 정상 특별연설
이재명 대통령이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit) 개회식에서 정상 특별연설을 하고 있다.





