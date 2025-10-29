본문 바로가기
Dim영역
골프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

경기일반

김세영, 이번엔 2개 대회 연속 우승 GO~

노우래기자

입력2025.10.29 11:00

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2주 전 BMW 레이디스 챔피언십 우승
국가대항전 휴식 후 메이뱅크 챔피언십 출격
최근 12개 대회 중 7차례 톱 10 상승세

김세영이 2개 대회 연속 우승을 노린다.


30일 말레이시아 쿠알라룸푸르 골프&컨트리클럽(파72·6536야드)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 아시안 스윙 세 번째 대회인 메이뱅크 챔피언십(총상금 300만달러)에서 정상에 도전한다. 이번 대회엔 78명의 선수가 출전해 컷 탈락 없이 4라운드 72홀 스트로크 플레이로 우승자를 가린다.

김세영이 메이뱅크 챔피언십에서 2개 대회 연속 우승에 도전한다. AP연합뉴스

김세영이 메이뱅크 챔피언십에서 2개 대회 연속 우승에 도전한다. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

가장 기대를 모으는 선수는 김세영이다. LPGA 통산 12승을 거둔 뒤 약 5년 동안 우승 트로피를 들지 못하다가 지난 19일 BMW 레이디스 챔피언십에서 우승을 차지하며 화려하게 부활했다. 그는 지난주 국가대항전 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운에 출전하지 않고 휴식을 취하며 재충전했다.

최근 페이스는 좋다. 지난 6월 이후 출전한 최근 12개 대회 중 7개 대회에서 톱 10에 이름을 올렸다. 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국·2승)에 이어 올해 2번째 멀티 우승을 기대하고 있다.


또 김세영은 이번 대회 결과에 따라 통산 상금 순위를 끌어올릴 수 있다. 우승 상금 45만달러를 받으면 역대 통산 상금 1563만9333달러를 기록, 렉시 톰프슨(1542만156달러), 넬리 코르다(1551만6840달러·이상 미국)를 끌어내리고 8위로 뛰어오른다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'15년 만에 꺼리던 한국 온다' 젠슨 황 '의미심장'…"엔비디아, 삼성·현대차와 GPU 공급 계약" '15년 만에 꺼리던 한국 온다' 젠슨 황 '의미심장'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

막오른 APEC 누될라…공무원, 公기관 기강 강화 나서

새로운 이슈 보기