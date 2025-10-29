SK하이닉스, 3분기 영업이익 11조3834억원…창사 이래 최대 실적(종합)

메모리 수요 급증에 D램·낸드 가격 동반 상승

데이터센터 교체 주기 맞물리며 일반 메모리 수요도 확대

HBM4 출하 임박…‘반도체 수퍼사이클’ 본격화

SK하이닉스가 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 창사 이래 최대 분기 실적을 기록했다. AI 서버뿐 아니라 기존 데이터센터의 교체 수요까지 겹치며 고성능 메모리 전반의 수요가 폭발적으로 늘어난 결과다. 업계에선 글로벌 반도체 수퍼사이클이 본격화됐다는 평가가 나온다.

SK하이닉스는 29일 올해 3분기 연결 기준 매출 24조4489억원, 영업이익 11조3834억원, 순이익 12조5975억원을 기록했다고 잠정 공시했다.

매출은 지난해 같은 기간(17조5731억원)보다 39.1% 늘었고, 영업이익은 7조303억원에서 61.9% 증가했다. 순이익은 5조7534억원으로 119% 확대됐다. 영업이익률 47%, 순이익률 52%로 모두 창사 이래 최고 수준이다.

이로써 SK하이닉스는 직전 분기(매출 22조2320억원, 영업이익 9조2129억원)의 기록을 불과 한 분기 만에 넘어섰다. 시장 예상치였던 매출 24조원대, 영업이익 11조원대를 웃도는 수준이다.

회사 측은 D램과 낸드 가격이 본격 상승세를 보이고, AI 서버용 고성능 제품 출하가 크게 늘어난 것이 실적을 이끌었다고 설명했다. 특히 HBM3E(12단)과 128GB DDR5 출하량이 전 분기보다 두 배 이상 늘었고, AI 서버용 SSD(솔리드스테이트드라이브) 비중도 확대됐다.

AI 인프라 확장은 SK하이닉스의 고성능 메모리 수요를 직접 자극했다. 동시에 기존 데이터센터의 장비 교체 주기가 도래하면서 일반 메모리 시장까지 살아났다. 업계에 따르면 데이터센터 서버의 교체 주기는 통상 5~10년으로, 노후 장비 교체와 AI 전환이 맞물리며 글로벌 수요가 급증하고 있다. 이는 HBM뿐 아니라 DDR5와 eSSD 등 일반 메모리 가격 상승으로 이어졌다.

3분기 말 기준 현금성 자산은 27조9000억원으로 전 분기보다 10조9000억원 늘었다. 차입금은 24조1000억원으로 줄어 회사는 3조8000억원의 순현금 체제로 전환했다.

SK하이닉스는 "AI 인프라 투자 확대에 따라 메모리 전반의 수요가 급증하고 있다"며 "HBM3E와 DDR5 같은 고성능 제품 판매로 역대 최고 실적을 다시 넘어섰다"고 설명했다.

회사는 주요 고객사와 내년 HBM 공급 협의를 모두 마쳤으며, 4분기부터 HBM4 출하를 시작해 내년 본격 판매에 나설 계획이다. 지난 9월 개발을 완료한 6세대 HBM4는 고객 요구 성능을 모두 충족하고 업계 최고 속도를 지원하도록 설계됐다.

D램 부문에서는 최선단 10나노급 6세대(1c) 공정으로의 전환을 가속해 서버·모바일·그래픽용 전 제품 라인업을 강화하고, 낸드 부문에서는 세계 최고층 321단 기반 TLC·QLC 제품 공급을 확대한다.

AI 메모리 수요 증가에 대응하기 위해 청주 M15X 공장의 클린룸을 조기 가동하고 장비 반입을 시작했으며, 내년 투자 규모는 올해보다 늘릴 예정이다.

김우현 최고재무책임자(CFO)는 "AI 기술 혁신으로 메모리 시장이 새로운 단계로 전환하고 있다"며 "시장 선도 제품과 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 AI 메모리 리더십을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



