박소연 기자 muse@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] SK하이닉스 3Q 영업익 11조3834억…창사 이래 최대 실적
2025년 10월 29일(수)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'
금값 뚝뚝 떨어지는데 오히려 "좋다" 외치는 전문가들 "내년엔 5000달러 간다"
"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니
"먹지 말고, 반드시 폐기해야" 전문가 경고…'형광빛 초밥'에 태국 발칵
"유학·해외 경험 없는 유담, 경력 만점 이상하지 않나"…국감서 채용 공정성 논란
"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'
"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ
"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'
"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져
1500만원 특별퇴임 공로금…부실 합병에도 순금 챙겨간 새마을금고 임원들