野 "조민 서울대 입학 취소해야"…與 "나경원 아들 특혜성 인턴 의혹"

서울대 대상 국회 교육위 국정감사

자녀 의혹 거론하며 여야 의원 대치

여야가 28일 서울대학교 등을 대상으로 한 국회 교육위원회 국정감사에서 조국 조국혁신당 비상대책위원장의 딸 조민 씨의 학력과 나경원 국민의힘 의원의 아들 김모 씨의 인턴 특혜 의혹을 두고 공방을 벌였다.

28일 국회 교육위원회가 서울대학교 등을 상대로 개최한 국정감사장 모습. 연합뉴스

서지영 국민의힘 의원은 이날 조씨의 고려대학교 학부 학적이 취소됐음에도 서울대 환경대학원 입학 취소가 이뤄지지 않는 점을 언급하며 "서울대와 고려대가 국민을 우롱하고 있다"고 날을 세웠다.

서울대는 조씨의 입학 취소를 위해 고려대에 학력 조회를 공문으로 요청했지만 고려대는 당사자 서면 동의가 필요하다며 확인이 어렵다는 입장이다.

서 의원은 "서로(서울대와 고려대가) 계속 이메일을 회신하고 거부하며 주거니 받거니 하면서 국민을 우롱하고 있는 것"이라고 비판했다.

범여권은 나 의원 아들이 고교 재학 시절에 서울대에서 특혜성 인턴을 했다는 의혹과 관련한 조사 필요성을 언급하며 야당 지적에 맞섰다.

강경숙 혁신당 의원은 "고교 재학 시절 서울대 의대 윤모 교수 연구실에서 인턴으로 활동해 그것을 토대로 미국 유명 대학에 입학했다는 의혹을 받는다"고 했다.

백승아 민주당 의원은 "(의혹 제기 후) 서울대 교수가 직접 인터뷰했다"며 "'나 의원 부탁으로 아들을 인턴으로 받았다'(라고). 그런데 (해당 연구실에는) 인턴 제도가 없다"고 지적했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr



