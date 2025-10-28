[포토] APEC CEO 서밋 배우자 미술전시 오프닝

최태원 SK그룹 겸 대한상공회의소 회장이 28일 경상북도 경주시 사정동 플레이스C 갤러리에서 열린 ‘APEC CEO SUMMIT 2025, 배우자 미술전시 오프닝’에 참석해 전시를 둘러보고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>