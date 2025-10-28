본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

대통령실

李대통령, 황금 좋아하는 트럼프에 '경주 금관' 선물한다

송승섭기자

입력2025.10.28 18:20

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
27일 국립경주박물관에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의·박물관 개관 80주년 기념 특별전 '신라 금관, 권력과 위신' 언론 공개회에서 신라 금관이 공개되고 있다. 연합뉴스

27일 국립경주박물관에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의·박물관 개관 80주년 기념 특별전 '신라 금관, 권력과 위신' 언론 공개회에서 신라 금관이 공개되고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대통령실이 29일 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '경주 금관'을 선물로 준다. 황금을 좋아하는 트럼프 대통령의 취향을 고려한 것으로 풀이된다.


대통령실에 따르면 이 대통령은 한·미 정상회담 이후 진행되는 친교 일정에서 트럼프 대통령에게 경주 금관을 본떠 만든 모형을 선물로 전달한다. 대통령실은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하는 각국 정상에 맞춤형 선물을 줄 계획이다.

트럼프 대통령의 경우 황금을 좋아하는 것으로 알려져 있다. 트럼프 대통령에게는 금관 외에도 무궁화 대훈장을 수여할 것으로 알려졌다.


한편 일본은 다카이치 사나에 총리가 직접 트럼프 대통령에게 이시카와현 가나자와시 금박 기술을 활용한 '황금 골프공'을 선물했다.




경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기