[경주APEC]CEO 서밋 '환영 만찬'으로 막 올렸다…삼성·SK·현대차 등 기업 총출동

28일 저녁 화랑마을서 첫 일정

최태원 회장 내빈 영접, 김민석 총리 등

OECD, 구글, 美 대사 등 한자리에

아시아·태평양 지역 최대 경제포럼인 '2025 APEC(아시아태평양경제협력체) CEO(최고경영자) 서밋'이 경주에서 화려하게 막을 올렸다.

대한상공회의소는 28일 저녁 경주 화랑마을 어울마당에서 CEO 서밋의 첫번째 공식 행사인 환영만찬을 개최했다. CEO 서밋은 이날 환영만찬을 시작으로 31일까지 나흘간 열린다.

CEO 서밋은 전세계 GDP(국내총생산)의 61%를 차지하는 APEC 회원국의 정상들과 글로벌 기업 CEO들이 한자리에 모여 글로벌 아젠다를 논의하는 자리로 올해는 대한상의가 주관한다.

이날 환영만찬은 경주를 찾은 참석자들을 격려하고, CEO 서밋 본행사의 성공적인 개최를 기원하기 위해 마련됐다.

최태원 SK그룹 겸 대한상공회의소 회장이 28일 경상북도 경주시 사정동 플레이스C 갤러리에서 열린 'APEC CEO SUMMIT 2025, 배우자 미술전시 오프닝'에서 축사를 하고 있다. 강진형 기자

주요 참석자로 정부와 지자체에서는 김민석 국무총리와 여한구 산업부 통상교섭본부장, 이철우 경북도지사 등이 참석했다.

국내 기업인은 최태원 대한상의 회장을 비롯해 박승희 삼성전자 사장, 유정준 SK온 부회장, 이형희 SK수펙스 위원장, 성김 현대자동차 사장, 류재철 LG전자 사장, 조석 HD현대 부회장, 홍순기 GS 부회장, 이희근 포스코 사장, 한채양 이마트 사장, 송치형 두나무 회장, 조석진 한수원 CNO, 양종희 KB금융그룹 회장, 최윤범 고려아연 회장, 우기홍 대한항공 부회장, 허민회 CJ CEO, 최수연 네이버 CEO 등이 참석했다.

주한 외국사절로는 데이비드 퍼듀 주중 미국대사, 파울 페르난도 두클로스 파로디 주한 페루대사, 모하메드 잠루니 빈 카리드 주한 말레이시아대사, 버나뎃 테레즈 C. 페르난데스 주한 필리핀대사 등이 참석했다.

아울러 마티어스 콜만 경제협력개발기구(OECD) 사무총장, 사이먼 칸 구글 CMO, 이철우 경북도지사, 박승희 삼성전자 사장 등이 건배제의를 통해 서밋 행사의 성공적 개최를 기원했다.

스탠딩 형식으로 약 90분간 진행된 만찬에서 참석자들은 한국의 음식과 음악을 즐기며 각국 주요 인사와 다양한 산업 관계자들과 폭넓은 교류의 시간을 가졌다.

만찬 메뉴는 경주 한우, 동해 전복 등 지역특산물을 활용한 한국 전통음식부터 할랄·비건음식 까지 각국의 식음 문화를 반영해 다양하게 구성했다. 만찬주로는 경북산 와인 중에서 베를린 와인 트로피, 우리술 품평회, 대한민국 주류 대상 등 국내외 주요 대회에서 수상한 제품으로 선정됐다.

다양한 축하공연도 선보였다. 첫번째 공연으로 KBS 교향악단이 나섰다. 이들은 경기병 서곡, 호두까기 인형 행진곡, 카니발 서곡 등을 연주하며 CEO 서밋의 힘찬 시작을 알렸다.

두 번째 공연으로 국내 4인조 남성 팝페라 그룹 포레스텔라가 한국어, 영어, 스페인어, 이탈리아어 등 다양한 언어의 노래로 한국의 리듬을 소개했다.

28일 경주 예술의전당에서 2025 APEC CEO 서밋 개최를 앞두고 있다. 강진형 기자

오늘 환영만찬으로 서막을 연 APEC CEO 서밋은 이날부터 31일까지 열린다. 28일 환영만찬, 29일 개회식을 시작으로 'Bridge, Business, Beyond(3B)'를 주제로 한 공식 일정이 본격적으로 진행될 예정이다.

첫날인 29일은 'Bridge'를 중심으로 아태지역의 경제적 협력방안 등 연결과 신뢰 회복 방안이 논의되고, 30일은 'Business'를 주제로 AI, 차세대 에너지 등 혁신을 통한 구체적 실행 방안이 다뤄진다. 마지막 날인 31일은 'Beyond'를 중심으로 지속가능한 번영의 패러다임을 모색한다.

아울러 공식 일정과 함께 다양한 부대행사도 진행된다. 10월 27일~30일 동안 열리는 '퓨처테크 포럼'에서는 AI·친환경 조선·방산 등 6대 미래산업을 중심으로 글로벌 리더들이 실행 가능한 협력 방안을 논의한다. 또한 28~31일 진행되는 'K-테크 쇼케이스'를 통해 국내 기업의 혁신 기술을 세계에 선보여 투자와 파트너십을 연계한다. 이밖에 와인·전통주 페어, K-미술전시, 뷰티·웰니스 체험 등 다양한 프로그램을 운영해 산업과 문화가 어우러진 종합 교류 플랫폼을 완성할 예정이다.

박일준 대한상의 상근부회장은 "이번 환영만찬은 서밋 본회의의 본격적인 논의에 앞서 각국의 주요 인사들과 기업인들이 한자리에 모여 서로간의 벽을 허물고, 우정과 파트너십을 쌓는 뜻깊은 자리"라며 "올해 서밋은 글로벌 CEO들과 APEC 정상 등과의 일대일 미팅에 중점을 두고 있어 다양한 투자기회가 창출되고, 실질적인 협력방안이 모색되길 기대한다"고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



