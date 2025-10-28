[포토] 삼성전자 '트라이폴드폰' 공개

28일 경주엑스포공원에서 열린 'K-테크 쇼케이스'에서 삼성전자의 '트라이폴드폰'이 공개되고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>