꼭 봐야할 주요뉴스
[포토] APEC 정상회의 앞두고 경계 강화
2025년 10월 28일(화)
아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞둔 28일 경주 화백컨벤션센터 주변에서 군용차량이 이동하고 있다.
