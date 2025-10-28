[포토] APEC 정상회담장 인근 트럼프 플래카드 퍼포먼스

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞둔 28일 경주 화백컨벤션센터(HICO) 인근에서 이제석 이제석광고연구소 대표가 트럼프 미국 대통령 얼굴이 담긴 플래카드 퍼포먼스를 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>