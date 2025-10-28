본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

中 식품공장서 담배 피우고 침 뱉어… 위생 논란 재점화

박지수인턴기자

입력2025.10.28 16:07

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관련당국, 전량 수거 폐기 예정
"법에 따라 엄중 처벌할 것"

중국의 한 쏸차이 공장 근로자가 침을 뱉는 모습. SNS 캡처

중국의 한 쏸차이 공장 근로자가 침을 뱉는 모습. SNS 캡처

AD
원본보기 아이콘

중국의 한 절임 식품 공장에서 노동자가 근무 중 담배를 피우고 침까지 뱉는 모습이 확인돼 관련 당국이 조사에 나섰다.


27일(현지시간) 중국 랴오닝성 싱청시 시장감독관리국에 따르면 최근 온라인상에서 제기된 문제에 대해 26일 밤 즉시 조사와 단속이 진행됐다. 당국은 우선 해당 제품을 전량 수거해 폐기 처리할 방침이다.

당국은 문제가 된 제품이 시중에 유통되지는 않았다고 설명했다. 또 제조 업체의 불법 행위가 확인되면 법에 따라 엄중 처벌할 방침이라고도 덧붙였다.


앞서 각종 중국 사회관계망서비스(SNS)에는 배추, 갓 등에 소금과 향신료를 절여서 먹는 '쏸차이' 공장의 작업 영상이 화제가 됐다. 영상에서는 갈고리를 들고 있는 남성이 장화를 신고 '쏸차이'가 담긴 통 안에 들어가 있었고, 작업을 하면서 흡연을 하고 침을 뱉는 장면이 담겼다.


쏸차이는 한국인들도 즐겨 먹는 중국 절임식품 '자차이'와 비슷하게 즐겨 먹는 식품으로, 한국에서의 선호도 역시 높아 수출되고 있다. 다만 해당 제품이 국내에 수출하고 있는 제품인지는 확인되지 않았다.

이를 본 중국 누리꾼들도 분개하는 모습을 보였다. "너무 역겹고, 반드시 처벌받아야 한다. 저런 사람들이 중국 망신 시키는 거다"등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기