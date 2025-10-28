본문 바로가기
"우리 만나볼까요"?… 세종시, 미혼남녀 만남의 장 마련 '43커플 탄생'

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.28 15:05

총 6회 행사 240명 참가… 내년 민관협력 확대 추진

사진= 보건복지국 인구여성가족과 제공

사진= 보건복지국 인구여성가족과 제공

세종시 미혼남녀의 만남의 장 '세종연결'을 통해 올해 모두 43커플이 탄생했다. 이는 올해 6월부터 10월까지 세종 청년센터와의 협력으로 총 6회 개최한 미혼남녀 만남 행사 '세종연결'이 240명의 참여 속 마무리된 결과다.


이 행사는 건전한 만남 문화 조성과 청년층의 사회적 고립 예방을 위해 세종시에 거주하거나 직장을 둔 미혼남녀를 대상으로 진행됐다. 시는 미혼남녀의 높은 관심에 부응하고자 지난해보다 행사 인원 참여 규모를 기존 80명에서 240명으로 세 배로 확대하고 개최 횟수도 2회에서 6회로 늘렸다.

올해 참가자 모집에만 1360명이 몰리며 평균 5.6:1의 경쟁률을 기록했다. 세종시 지역 상권 활성화를 위해 상가 카페 등 유휴공간과 문화시설을 활용해 상권 활성화에도 기여했다는 평가다.


행사에 참여한 한 참여자는 "자연스럽게 대화할 기회가 되어 유익했다", "지자체가 청년의 관계 형성을 지원해 줘 고마웠다", "다시 한번 참여하고 싶다" 등의 소감을 전한 것으로 알려졌다.


이영옥 보건복지국장은 "올해 행사가 청년들에게 뜨거운 호응을 얻은 것을 반영해 내년에도 미혼남녀에게 만남의 기회를 제공할 것"이라며 "또래 이성과 교류할 수 있는 세종연결 행사에 많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

시는 더 많은 미혼남녀에게 만남의 기회를 제공하기 위해 민관협력을 확대할 계획으로, 참여를 원하는 민간기업·단체는 세종시청 인구 여성가족과로 문의하면 된다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

