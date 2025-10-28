SH, 공인중개사협회와 상업용 부동산 공급 활성화 업무협약

왼쪽부터 김종호 한국공인중개사협회장과 황상하서울주택도시개발공사(SH) 사장이 협약 체결 후 악수하고 있다. SH AD 원본보기 아이콘

서울주택도시개발공사(SH)는 한국공인중개사협회와 상업용 부동산 공급 활성화 및 공인중개사의 전문적 역할 확대를 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약을 통해 서울시 내 공사 소유 수의계약 대상 토지 및 분양 상가 매각 과정에서 공인중개사 중개 활동을 지원하게 된다. 또 씨드큐브 창동 등 업무시설 임대 공급 활성화와 함께 SH의 부동산 정보와 협회의 '한방' 거래정보망을 연계해 시민의 정보 접근성도 강화할 예정이다.

황상하 SH 사장은 "이번 협약을 통해 상업용 부동산 공급의 새로운 활로를 모색하고, 공인중개사의 전문적 역할 확대를 지원하겠다"며 "앞으로도 협회와의 긴밀한 협력을 바탕으로 시민에게 신뢰성 높은 부동산 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>