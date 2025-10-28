본문 바로가기
사회
일주일 사이 '파랗게' 변해버린 들개…출입금지 구역서 무슨 일이

방제일기자

입력2025.10.28 14:13

수정2025.10.28 14:51

인류 역사상 최악의 원전 폭발 사고
인근 반경 30㎞ 구역 지금도 출입금지

사상 최악의 원전 사고로 기록된 우크라이나 체르노빌 원자력 발전소 인근에서 서식하는 개들의 털이 파랗게 변한 모습이 포착됐다. 27일(현지시간) 뉴욕포스트, 데일리메일 등 외신은 체르노빌 원자력 발전소 인근에 버려진 개들을 돌보는 비영리 단체 '도그스 오브 체르노빌' 이 활동 중 체르노빌 인근서 유기견들의 털 색깔이 파란색으로 변한 것을 발견했다고 보도했다.

사상 최악의 원전 사고로 기록된 우크라이나 체르노빌 원자력 발전소 인근에서 서식하는 개들의 털이 파랗게 변한 모습이 포착됐다. 도그스 오브 체르노빌 SNS

사상 최악의 원전 사고로 기록된 우크라이나 체르노빌 원자력 발전소 인근에서 서식하는 개들의 털이 파랗게 변한 모습이 포착됐다. 도그스 오브 체르노빌 SNS

앞서 지난 13일 단체는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "중성화 수술을 위해 개들을 잡으려고 하던 중 온몸이 파랗게 변한 개 세 마리를 발견했다"고 밝혔다. 단체 측 관계자는 "정확히 무슨 일이 벌어지고 있는지는 모르겠다. 무슨 일이 일어나는지 파악하기 위해 개 포획을 시도하고 있다"고 전했다. 지역 주민들은 "일주일 전만 해도 개들의 털이 정상이었다"고 말했다고 뉴욕포스트는 전했다.


이 단체는 2017년부터 체르노빌 출입 금지 구역 내에 사는 700여마리의 개를 돌보고 있다. 이 개들은 1986년 체르노빌 원자력 발전소 사고 이후 주민들이 대피하면서 남겨진 반려견의 후손이다. 단체는 일부 개가 파란색으로 변한 원인에 관해 "아마도 어떤 화학 물질에 노출되었거나 감염되었을 가능성이 높다"고 추정하며 "원인을 파악하기 위해 노력하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 개들은 매우 활동적이라고 전했다. 한편, 체르노빌 원전은 1986년 4월 역사상 최악의 원전 폭발 사고가 발생한 곳으로, 현재도 반경 30㎞ 구역은 일반인의 출입이 통제된다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

