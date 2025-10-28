"중국인 안 받습니다" 카페 공지 논란…구청장도 나섰다

성동구 카페 '중국인 출입금지' 공지

"인종차별"vs"무질서 탓" 누리꾼 갑론을박

중국인 단체관광객들의 무비자 입국이 허용된 것을 계기로 국내에서 중국인 관광객에 대한 부정적인 인식과 반중 시위가 극심해지는 가운데, 서울 성동구 성수동의 한 카페가 "중국인 손님을 받지 않는다"고 공지한 것을 둘러싸고 누리꾼의 시선이 엇갈리고 있다. 논란이 확산하고 있는 가운데, 중국인 등 재한 외국인들이 '인종차별'이라며 문제를 제기하자 관할 지자체장이 나서서 대응을 약속했다.

27일 정원오 서울 성동구청장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 성수동의 한 카페에 대해 "보내주신 우려의 마음, 저 또한 깊이 공감한다"며 "성수동이 국내 관광객은 물론 해외 여러 나라에서 찾아와주시는 대한민국의 대표적인 관광지로 떠오르는 만큼, 최대한 해당 업소를 설득해볼 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 이는 한 누리꾼이 정 구청장의 태그해 "이런 인종차별적인 가게가 성동구에 있는데 어떻게 제재할 방법이 없겠느냐"고 문제를 제기하자 정 구청장이 내놓은 답변이다.

앞서 SNS에서는 중국인이 해당 카페를 방문했다 입장을 거부당했다는 후기가 올라와 급격히 확산했다. 한국에서 9년째 살고 있다는 중국인 A씨는 자신의 SNS에 "친구와 함께 카페에 갔는데, 사장이 '우리는 중국인을 받지 않는다'며 나가게 했다"며 "한국에서 살면서 이런 말은 처음 들었다"고 밝혔다. A씨는 이어 "사장이 어떤 일을 겪었는지 모르겠지만, 특정 국가를 겨냥해 무시하는 행위라고 확신한다"며 "2025년에 한국 서울에서 이런 일이 있을 수 있다니 정말 유감이다"라고 지적했다.

해당 카페와 관련한 논란이 확산하자 재한 중국인 인플루언서 헨리(본명 리신양)이 자신의 SNS에 해당 카페 게시물을 공유하며 "한국에서 본 카페 중 가장 인종차별적인 카페"라고 비판하면서 논란에 불을 붙였다. 실제 해당 카페는 공식 SNS에 영어로 게재한 문구를 통해 "죄송하지만, 중국인 손님은 받지 않는다"고 안내하고 있다.

카페를 둘러싼 논쟁에는 많은 누리꾼이 댓글을 달며 갑론을박을 펼쳤다. 중국인 출입 금지는 명백한 차별이라고 지적하는 누리꾼이 다수였던 반면, 중국인 관광객의 무질서함을 비판하며 카페를 옹호하는 댓글도 있다. 한 누리꾼은 "중국인 진상이 얼마나 많았으면 저랬을까. 중국인이 흉기를 들고 편의점 사장을 위협하는 것을 직접 본 나는 이해한다"라고 댓글을 달았다. 이 가운데 한 누리꾼은 "한국어를 구사하는 중국인과 영어로만 대화하는 미국인이 함께 카페를 찾으면 사장이 어떻게 행동할지 궁금하다"고 지적했다. 또 다른 누리꾼은 "극우와 인종차별주의자인가. 정상적인 한국인이라면 그런 차별을 하는 카페에 가지 않을 것"이라는 반응을 보였다.

논란이 커지자 카페 측은 사회에 확산하고 있는 '반중' 정서를 고려한 조치라고 해명했다. 카페 사장 B씨는 프레시안과의 인터뷰에서 "중국인 손님이 오시면 한국인 손님들이 '중국인 왔네', '짱X 왔네' 등의 반응을 하는데, 이런 반응 자체를 만들기 싫었다"면서 "인종차별이라 느낄 수 있지만, 가게를 지키기 위해 하는 것일 뿐"이라고 밝혔다. 그러면서 "사회적으로 반중 성격이 줄어들면 다시 중국인 손님들을 받을 생각"이라고 덧붙였다.

한편, 여론조사 전문업체 케이스탯리서치가 MBC 라디오 '김종배의 시선집중' 의뢰로 지난 14일부터 17일까지 전국 만 18세 이상 성인남녀 2014명을 대상으로 '주변국에 대한 인식조사'를 실시한 결과, 중국에 대한 부정적 인식이 69%로, 긍정적 인식(22%)과 비교해 압도적으로 높았다. 중국에 대한 부정적 인식의 이유로는 '공공질서 부족 등 중국인의 태도가 싫어서(23%)' '일당독재의 공산주의 국가라서(15%)' '북한과 동맹관계로 군사적 위협이 되어서(14%)' '국내 정치에 개입하려고 해서(14%)' 등의 순으로 꼽혔다. 다만 '반중 시위'에 대해서는 '공감하지 않는다'는 응답이 53%로 '공감한다'(43%)보다 많았다.





