'주가조작 패가망신 2호' 대상은 NH증권 임원...본사 압수수색

합동대응단, NH투자증권 압수수색

이재명 정부가 경고해온 '주가조작 패가망신'의 본보기가 될 합동대응단 2호 사건에 NH투자증권 고위 임원 등이 연루된 것으로 파악됐다. 금융당국은 즉각 고강도 압수수색에 나섰다.

8일 금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 주가조작 근절 합동대응단은 NH투자증권 고위 임원 등이 연루된 공개매수 관련 미공개정보 이용 혐의와 관련해 NH투자증권 본사를 압수수색 중이다.

해당 임원은 최근 2년여간 NH투자증권이 공개매수를 주관했던 11개 종목의 공개매수 관련 중요정보를 직장동료와 지인 등에게 계속ㆍ반복적으로 전달했고, 이들은 정보가 공표되기 전 해당 주식을 매수하고 공표 후 주가가 상승하면 전량 매도하는 방식으로 20억원 상당의 부당이익을 편취한 것으로 파악됐다.

매매분석 및 자금추적 내용에 따르면 공개매수 발표 전ㆍ후 증권사 임원 측과 정보이용자들 간 주식매매 관련 자금으로 보이는 거액의 금전거래가 빈번하게 발견됐다. 이들 간 부당이득을 공유한 것으로 의심되는 정황도 포착됐다.

또한 정보를 전달받아 주식을 매매한 혐의자들은 친인척 등 명의의 차명 증권계좌를 다수 사용하는 것은 물론, 사용 차명 계좌도 수시로 바꿔가며 매매한 것으로 파악됐다. 이는 혐의자들이 증권사 내부 또는 금융당국의 감시망을 회피하기 위한 것으로 보인다고 합동대응단 측은 설명했다.

이는 합동대응단의 2호 사건이다. 이재명 정부의 국정과제인 주가조작 근절을 위해 지난 7월 출범한 합동대응단은 앞서 1호 사건으로 재력가와 금융전문가들이 연루된 1000억원 규모의 주가조작을 적발, 재산 동결 조치를 취한 바 있다.

특히 이번 사건에 연루된 NH투자증권의 경우 공개매수 업무를 총괄하는 주관 증권사로서 독보적 지위를 차지하고 있기도 해 눈길을 끈다. 2023~2025년 상반기까지 총 55건 중 28건을 NH투자증권이 주관했다. 합동대응단은 "이번 조사를 통해 해당 증권사가 내부통제 체계를 스스로 재점검하는 계기가 될 것"이라며 "금융위 조사과는 지난 7월 이번 사건과 별개로 NH투자증권의 공개매수 담당 실무 직원의 또 다른 미공개정보 이용 혐의에 대해 압수수색을 이미 실시한 바 있다"고 짚었다.

합동대응단은 금융회사 및 상장기업 임직원 등 정보의 우위를 지닌 내부자가 자본시장의 공정성을 훼손하는 행위를 철저히 적발, 주가조작과 동일한 중대 범죄행위라는 것을 다시 한번 환기한다는 방침이다. 또한 업무 특성상 미공개정보 이용 소지가 높으나 시장감시의 사각지대에 있는 금융회사 및 사무대행사 관계자 등에 대한 점검ㆍ조사를 확대한다는 계획이다.





