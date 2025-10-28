테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

의결자문사와 노조 등 반대 거세

실적 부진 속 비전 제시나선 머스크

테슬라 이사회가 1조달러(약 1400조원) 규모의 최고경영자(CEO) 보상안이 주주총회에서 통과되지 않으면 일론 머스크 CEO가 회사를 떠날 수도 있다고 주주들에게 경고했다. 28일 연합뉴스는 로빈 덴홀름 테슬라 이사회 의장 주주들에게 보낸 공개서한을 인용해 "일론 머스크를 붙잡는 것이 그 어느 때보다 중요하다"며 "일론의 이탈은 그의 재능을 상실하는 것뿐만 아니라 테슬라 인재 채용 및 유지의 핵심 동력이 되는 리더의 상실을 의미한다"고 강조했다.

이어 그는 "테슬라는 주주 여러분에게 계속해서 탁월한 가치를 창출할 잠재력을 지닌 중대한 전환점에 서 있다"며 "일론의 독보적인 비전과 리더십을 통해 테슬라는 전기차와 재생에너지 산업의 선도기업에서 인공지능(AI), 로봇공학과 관련 서비스 분야의 선도기업으로 변모해 가고 있다"고 덧붙였다.



이번 보상안은 12단계(트랜치)로 나뉜 주식 보상 구조로, 테슬라가 특정 매출·이익 목표를 달성할 때마다 주식이 지급된다. 모두 충족될 경우, 머스크는 현재 13% 수준인 지분에 4억 2300만주를 추가로 확보하게 된다. 이는 머스크가 오래전부터 요구해온 의결권 강화 조건을 충족시켜줄 수 있다.

앞서 머스크는 지난 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "로봇 군단(Optimus Robot Army)을 만들 때, 내가 최소한 강력한 영향력을 행사할 수 있어야 한다"며 "그렇지 않다면 그런 로봇 군단을 만들 자신이 없다"고 말했다. 이사회는 이러한 발언을 머스크의 '경영 지속성'을 확보하기 위한 신호로 해석하며, 보상안 통과를 필수 조건으로 보고 있다. 하지만 외부 반대도 거세다.

주주 의결자문사 ISS(인스티튜셔널 셰어홀더 서비스) 는 최근 보고서에서 "머스크의 보상안은 과도하며, 주주 이익과 부합하지 않는다"며 반대표를 권고했다. 미국 내 일부 노조와 기업 감시단체들도 'Take Back Tesla' 캠페인을 시작해 반대 운동에 나섰다. 이들은 머스크가 극우 정치 성향 인사들과 손잡고 음모론을 퍼뜨려 브랜드 이미지를 훼손했다고 비판한다. 이에 대해 머스크는 "의결자문사들은 사실상 기업 테러리스트"라며 강하게 반박했다.





