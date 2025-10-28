본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정당

"허위조작에 휘둘리지 않게 깨어었어야"…축의금 논란 최민희 주장

나주석기자

입력2025.10.28 10:12

시계아이콘01분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최민희 SNS서 '노무현 정신' 언급 허위조작정보 비판
국힘 "뇌물죄·중대재해처벌법 검토"
민주당서 "축의금 환급은 용기 필요"주장도

결혼식 축의금 논란으로 곤경에 처한 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장(더불어민주당 소속)은 '노무현 정신' 등을 언급하며 허위조작정보에 휘둘려서는 안 된다는 주장을 폈다. 부정청탁금지법(김영란법) 위반 지적 등을 '허위조작정보'로 봐야 한다는 것으로 풀이된다.


28일 최 위원장은 사회관계망서비스(SNS)에서 면역세포들에 의한 자가면역질환을 막는 '조절 T 세포'를 거론한 뒤 "언론정상화 운동을 하면서 늘 '악의적 허위조작정보는 사회적 가치관을 병들게 하는 암세포'라고 생각했다"면서 "내가, 우리가 판단력을 잃지 않는 것!이 핵심이라는 것! 허위조작정보에 휘둘리지 않도록 우리가 깨어 있어야 한다는 것!", "깨어있는 시민의 조직된 힘! 깨시민으로서 우리가 똑똑한 조절 T 세포의 역할을 하자!"고 밝혔다.

그동안 최 위원장과 관련해서는 국정감사 기간 중 국회에서 결혼식을 열어 피감기관 등을 압박했다거나 본회의 도중 문자메시지를 보내는 과정에서 불거진 축의금 등이 논란이 됐다는 지적이 제기됐다.


최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장. 연합뉴스

최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 논란과 관련해 국민의힘은 최 위원장의 사퇴를 주장했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 "뇌물은 돌려줘도 뇌물죄가 성립한다"며 "피감기관들로부터 받은 100만원이라는 금액은 결코 작은 금액이 아니고 사회적 합의의 상식에도 맞지 않는다"고 지적했다. 그는 "애초에 국감기간 국회에서 결혼식을 열어 계좌번호와 카드결제 기능이 담긴 모바일 청첩장을 뿌린 것 자체가 피감기관들에 대한 은근한 압박 아니겠냐"며 "최 위원장은 법적 책임에 앞서 도의적 책임으로 과방위원장 자리에 있을 자격이 없다"고 지적했다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 최 위원장과 관련해 "뇌물죄 고발을 검토하고 있다"며 "(최 위원장 재임기간) 직원 3명이 과로와 스트레스로 병원에 갔는데, 중대재해처벌법에 따르면 직업성 질병으로 1년 내 3명 이상일 경우 처벌할 수 있다고 해서 중대재해처벌법 또한 검토할 예정"이라고 밝혔다.


천하람 개혁신당 원내대표도 SBS 라디오 인터뷰에서 "김영란법에 따르면 이해관계가 있는, 직무 관련성이 있는 기관들로부터 이렇게 받게 되면 이건 김영란법 위반도 문제 될 수 있다"며 "심지어 뇌물까지 문제가 될 수 있어 수사가 불가피한 상황"이라고 말했다. 최 위원장의 직무와 관련된 곳의 경우 받았던 축의금을 되돌려주기로 한 것에 대해서도 "최소한의 어떤 사실관계 확인은 필요한 상황이 아닌가 생각한다"고 했다.

다만 민주당은 최 위원장 논란과 관련해 문제가 있는 축의금 등에 대해서는 환급을 하려는 등 이해할 부분이 있다는 식으로 옹호하고 나섰다.


박수현 민주당 수석대변인은 KBS 라디오 인터뷰에서 "지난 국감에서 예를 들어 언론사의 간부를 퇴장 명령을 했다거나 그다음에 국회 본회의장에서 개인 업무를 처리하는 휴대폰 화면이 찍혔다거나 하는 것은 부적절하다는 비판을 받을 수 있다"면서도 "과방위원장으로서의 직무와 관련된 개인이나 단체 그리고 이름을 알 수 없는 그런 사람들로부터 축의금이 왔다면 이해충돌의 가능성이 있는 축의금을 돌려주는 것을 잘못이라고 고발하는 것에 대해서는 안타까운 측면이 있다"고 말했다. 박 수석대변인은 "소위 정치인 중에서 어떤 애경사가 있는데 최민희 의원처럼 그럼 적어도 그런 이해충돌의 축의금이나 부의금이나 이런 것들을 골라서 돌려주려고 하는 노력을 해본 사람이 있냐"며 "이해충돌의 가능성이 있는 축의금에 대해서 골라서 그걸 환급해 주는 그것도 용기가 필요한 일"이라고 주장했다.


박상혁 민주당 원내소통수석부대표는 YTN 라디오 인터뷰에서 "(최 위원장이) 불필요하게 논란을 사지 않기 위해 신속하게 조치하려 했던 것으로 이해를 했으면 좋겠다"면서 "앞으로는 많은 의원이 본회의장에서 더 신중하게 행동을 해야 할 것 같다"고 말했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평양 건너 북극 위로 날아" 황당 인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

한전, 1.2조 사우디 풍력 사업 수주…K전력기기 수혜

새로운 이슈 보기