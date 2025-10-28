본문 바로가기
캐딜락, 수원전시장 열어…수도권 남부 고객 접점 마련

오현길기자

입력2025.10.28 10:06

주요 차 전시 및 고객 상담실·라운지 갖춰

캐딜락은 수도권 남부 고객 접점 확대와 서비스 강화를 위해 수원전시장을 열고 본격적인 영업 활동을 시작했다고 28일 밝혔다.


헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장(왼쪽 네번째)이 27일 캐딜락 수원전시장 오픈 기념식에서 관계자들과 테이프 커팅을 진행하고 있다. GM

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장(왼쪽 네번째)이 27일 캐딜락 수원전시장 오픈 기념식에서 관계자들과 테이프 커팅을 진행하고 있다. GM

수원전시장은 주요 주거 지역과 상업 시설을 관통하는 중부대로에 위치해 뛰어난 접근성을 자랑한다. 경부, 영동고속도로 등 주요 도로와 인접해 있어 용인·동탄·화성 등 경기 남부권 생활권을 아우르는 전략적 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.

면적 300㎡ 규모의 전시장에는 플래그십 SUV '더 뉴 에스컬레이드'를 비롯해 브랜드 최초 전기 SUV '리릭' 등이 전시된다. 고객 상담실과 라운지를 개별 공간으로 마련, 여유롭고 쾌적하게 차량을 경험할 수 있도록 했다. 전시장 운영은 공식 에이전트 아주모터스에서 맡는다.


캐딜락 수원전시장. GM

캐딜락 수원전시장. GM

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장은 "보다 많은 고객이 캐딜락의 브랜드 가치를 직접 경험할 수 있는 중요한 계기가 될 것"이라며 "한국 시장에서 고객 접점을 지속적으로 확대하고 캐딜락만의 차별화된 고객 경험을 강화해 나가겠다"고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
