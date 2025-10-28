하나카드, 트래블월렛과 맞손…"디지털 해외결제 선도"

트래블로그·트래블페이 결합 카드

스테이블코인 신사업 등 기회모색

하나카드는 트래블월랫과 전략적 제휴 업무협약을 맺었다고 28일 밝혔다.

하나카드와 트래블월렛 대표들이 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 성영수 하나카드 대표, 김형우 트래블월렛 대표.

협약에 따라 두 회사는 트래블로그에 트래블월렛을 결합한 카드상품 및 신규 서비스를 개발해 나갈 계획이다.

두 회사는 각각 해외체크, 해외선불 결제 1위 사업자다. 그간 쌓은 노하우와 네트워크를 기반으로 폭 넓은 사용자 수요에 부합하는 결합 상품을 만들 것으로 보고 있다.

각사의 해외결제 노하우에 스테이블코인 기반 기술을 접목해 실생활에서 활용 가능한 디지털자산 서비스를 단계적으로 준비할 계획이다.

블록체인 기반 금융 신사업 전반에서 협력 기회를 함꼐 찾기로 했다.

성영수 하나카드 대표는 "이번 협력은 핀테크 금융과 전통 금융이 만나는 새로운 결제 패러다임의 출발점"이라며 "해외결제를 선도하는 두 회사가 협약 이후 다양한 국내 결제 혜택, 무료 환전, 수수료 없는 해외 결제 등 최상의 손님 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

김형우 트래블월렛 대표는 "협력 이후 선불, 외화, 스테이블코인을 아우르는 통합 결제 생태계를 구축해 한국 핀테크의 글로벌 경쟁력을 한 단계 올릴 것"이라고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



