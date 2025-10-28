본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

하나카드, 트래블월렛과 맞손…"디지털 해외결제 선도"

문채석기자

입력2025.10.28 08:50

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

트래블로그·트래블페이 결합 카드
스테이블코인 신사업 등 기회모색

하나카드는 트래블월랫과 전략적 제휴 업무협약을 맺었다고 28일 밝혔다.


하나카드와 트래블월렛 대표들이 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 성영수 하나카드 대표, 김형우 트래블월렛 대표. 하나카드

하나카드와 트래블월렛 대표들이 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 성영수 하나카드 대표, 김형우 트래블월렛 대표. 하나카드

AD
원본보기 아이콘

협약에 따라 두 회사는 트래블로그에 트래블월렛을 결합한 카드상품 및 신규 서비스를 개발해 나갈 계획이다.

두 회사는 각각 해외체크, 해외선불 결제 1위 사업자다. 그간 쌓은 노하우와 네트워크를 기반으로 폭 넓은 사용자 수요에 부합하는 결합 상품을 만들 것으로 보고 있다.


각사의 해외결제 노하우에 스테이블코인 기반 기술을 접목해 실생활에서 활용 가능한 디지털자산 서비스를 단계적으로 준비할 계획이다.


블록체인 기반 금융 신사업 전반에서 협력 기회를 함꼐 찾기로 했다.

성영수 하나카드 대표는 "이번 협력은 핀테크 금융과 전통 금융이 만나는 새로운 결제 패러다임의 출발점"이라며 "해외결제를 선도하는 두 회사가 협약 이후 다양한 국내 결제 혜택, 무료 환전, 수수료 없는 해외 결제 등 최상의 손님 경험을 제공할 것"이라고 말했다.


김형우 트래블월렛 대표는 "협력 이후 선불, 외화, 스테이블코인을 아우르는 통합 결제 생태계를 구축해 한국 핀테크의 글로벌 경쟁력을 한 단계 올릴 것"이라고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평양 건너 북극 위로 날아" 황당 인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

푸틴, 北최선희 만나 "북·러관계 계획대로 발전"

새로운 이슈 보기