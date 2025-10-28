본문 바로가기
ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF, 신규 상장

박형수기자

입력2025.10.28 08:41

한국투자신탁운용은 28일 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.


ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF는 인공지능(AI)을 적극 활용해 산업 패러다임 변화를 주도하는 AI 테크 핵심산업에 투자하는 액티브 상품이다. 아크로스가 산출·발표하는 'Akros U.S AI Innovator Price Return Index(원화환산)'가 비교지수다.

AI 테크 핵심산업을 4가지 세부 분야로 구분해 투자한다. 고성능 반도체와 클라우드 기업 중심의 '컴퓨팅 인프라', 발전 설비와 냉각 시스템 관련 기업인 '에너지 인프라', 자율주행과 휴머노이드 등으로 대표되는 'AI 하드웨어', AI 기반 의사결정과 데이터 분석 등으로 요약되는 'AI 소프트웨어' 등이다.


편입 종목은 점유율과 시가총액 등 대표성과 빅테크 기업과의 파트너십 여부, 특허 기술력 등을 반영해 결정한다. 액티브 ETF인 만큼 비교지수 대비 초과성과를 추구하며, 월 1회 정기적인 자산 재배분 외에 시장 상황을 반영한 수시 종목 교체도 진행할 계획이다. 상장일 기준 ▲레딧 ▲오라클 ▲메타 ▲오클로 ▲앱로빈 ▲로빈후드 등 15개 내외로 편입한다.


ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF 상장으로 ACE ETF의 기술주 투자 라인업도 보강됐다. 한국투자신탁운용은 그동안 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF와 밸류체인액티브 ETF 시리즈 등 다양한 기술주 투자 상품을 선보였다. 미국 에너지 인프라 관련 기업에 투자하는 상품은 없었다. ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF는 빈 라인업을 채워준다.

펀드 운용역인 정유태 글로벌주식운용부 책임은 "AI는 테마를 넘어 산업 생태계로 확장하고 있다"며 "AI 산업 내 어떤 산업이 우위를 차지하는지도 지속해서 바뀌기 때문에 개인 투자자가 AI 주도산업 및 종목을 상황에 맞춰 투자하기는 쉽지 않다"고 설명했다.


이어 "ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF는 AI 발전 흐름에 따라 변화하는 핵심 산업의 주도권을 포착해 변화에 유연하게 대응할 뿐만 아니라 차세대 AI 기업을 담아내는 상품"이라고 소개했다.


ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF는 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
