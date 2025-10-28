한국은행은 28일 올해 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(속보치)이 전 분기 대비 1.2% 증가했다고 발표했다. 이는 지난 8월 한은 전망치(1.1% 성장)를 웃도는 수치다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]3분기 GDP 1.2% 성장…전망치 상회
2025년 10월 28일(화)
한국은행은 28일 올해 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(속보치)이 전 분기 대비 1.2% 증가했다고 발표했다. 이는 지난 8월 한은 전망치(1.1% 성장)를 웃도는 수치다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"10월24일 공휴일 될까?" 정치권도 추진한다는데…이중근 회장 재촉구
"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ]
인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평양 건너 북극 위로 날아" 황당
"애들은 무슨 죄" 킥보드에 4인 가족이…안전모도 안써, 누리꾼 '경악'
"흰머리, 노화 때문?"…몸이 '암'과 싸운 흔적 가능성
"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'
"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?