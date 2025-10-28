[속보]3분기 GDP 1.2% 성장…전망치 상회

한국은행은 28일 올해 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(속보치)이 전 분기 대비 1.2% 증가했다고 발표했다. 이는 지난 8월 한은 전망치(1.1% 성장)를 웃도는 수치다.





