[속보]3분기 GDP 1.2% 성장…전망치 상회

김유리기자

입력2025.10.28 08:00

[속보]3분기 GDP 1.2% 성장…전망치 상회
한국은행은 28일 올해 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(속보치)이 전 분기 대비 1.2% 증가했다고 발표했다. 이는 지난 8월 한은 전망치(1.1% 성장)를 웃도는 수치다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
