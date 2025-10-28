본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[날씨]뚝 떨어진 아침 기온…15도 안팎 큰 일교차

임춘한기자

입력2025.10.28 07:32

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미세먼지 농도 '좋음'

화요일인 28일 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 아침 기온이 전날보다 1∼5도가량 낮아지겠다.


서울 종로구 광화문 세종대로 사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문 세종대로 사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 3.6도, 인천 4.6도, 수원 1.0도, 춘천 -1.7도, 강릉 3.6도, 청주 5.3도, 대전 4.6도, 전주 5.0도, 광주 6.8도, 제주 14.0도, 대구 4.3도, 부산 7.9도, 울산 5.7도, 창원 8.2도 등이다.

낮 최고기온은 11∼18도로 예보됐다. 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.


미세먼지 농도는 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해·남해 0.5∼2.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

한강버스 다시 달린다

은행권, 4분기도 가계대출 죈다

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

푸틴, 北최선희 만나 "북·러관계 계획대로 발전"

새로운 이슈 보기