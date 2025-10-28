[날씨]뚝 떨어진 아침 기온…15도 안팎 큰 일교차

미세먼지 농도 '좋음'

화요일인 28일 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 아침 기온이 전날보다 1∼5도가량 낮아지겠다.

서울 종로구 광화문 세종대로 사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 3.6도, 인천 4.6도, 수원 1.0도, 춘천 -1.7도, 강릉 3.6도, 청주 5.3도, 대전 4.6도, 전주 5.0도, 광주 6.8도, 제주 14.0도, 대구 4.3도, 부산 7.9도, 울산 5.7도, 창원 8.2도 등이다.

낮 최고기온은 11∼18도로 예보됐다. 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해·남해 0.5∼2.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>