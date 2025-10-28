불곰' 이승택, 첫 2연패 도전…"내 꿈을 이뤄준 대회다"

렉서스 마스터즈서 생애 첫 타이틀 방어전

작년 이 대회 우승 제네시스 포인트 3위 도약

PGA 투어 퀄리파잉 스쿨 응시 자격 획득

콘페리 투어 포인트 13위 내년 PGA 입성

'불곰' 이승택이 생애 첫 타이틀 방어에 나선다.

30일부터 나흘간 경기도 여주 소재 페럼클럽에서 열리는 한국프로골프(KPGA) 투어 렉서스 마스터즈에 출전한다. 이승택은 "2015년 KPGA 투어에 데뷔한 이후 처음으로 타이틀 방어전을 치른다"며 "영광이고 감회가 새롭다. 대회 2연패를 이뤄내기 위해 매 라운드 최선을 다할 것"이라고 밝혔다. 그는 2015년 KPGA 투어에 데뷔해 112개 대회 등판 만에 첫 승을 신고했다.

이승택은 이 대회를 잊을 수 없다. 렉서스 마스터스 우승이 미국프로골프(PGA) 투어 진출을 위한 디딤돌이 됐다. 그는 지난해 렉서스 마스터즈 대회 전까지 제네시스 포인트 9위에 자리했다. 이 대회 우승으로 제네시스 포인트 1000포인트를 따냈고, 결국 제네시스 포인트 3위로 올라섰다.

이후 골프존-도레이 오픈까지 제네시스 포인트 톱 5 이내 순위를 유지하면서 PGA 투어 퀄리파잉(Q)스쿨 2차전과 최종전까지 진출해 올해 콘페리(2부) 투어 출전권을 확보했다. 이번 시즌 콘페리 투어에서 준우승 1회를 포함해 6차례 톱 10에 진입해 콘페리 투어 포인트 순위 13위를 차지했다. 콘페리 투어 포인트 상위 20명에게 주어지는 내년 PGA 투어 카드를 따냈다.

이승택은 작년 당시를 떠올리며 "그동안 우승 기회를 놓쳤던 기억과 고생했던 순간들이 주마등처럼 지나갔다. 마지막 순간까지 집중력을 발휘하기 위해 리더보드를 보지 않는 등 스스로도 압박을 떨치기 위한 노력을 많이 했다"면서 "그간 우승 경쟁을 할 때마다 긴장도 됐고 블랙 아웃이 올 때도 있었다. 퍼트를 제대로 할 수 없을 정도로 심했었다"고 말했다.

이어 "이 모든 것들을 극복하고 렉서스 마스터즈 우승을 하고 난 뒤에는 내 골프가 한층 성숙했다"며 "이러한 경험들이 올 시즌 콘페리 투어에서 활동하면서 도움이 됐고, PGA 투어 진출에 있어 큰 밑거름이 됐다고 생각한다"고 설명했다. 이승택은 "작년 렉서스 마스터즈는 이승택의 꿈을 이뤄준 대회다. 내게는 정말 소중한 대회"라고 환하게 웃었다.

올해 렉서스 마스터즈는 총상금 10억원, 우승 상금 2억원 규모로 펼쳐진다. 지난해 창설된 후 올 시즌 2회째다. 우승자는 KPGA 투어 시드 2년(2026~2027년), 제네시스 포인트 1000포인트를 받는다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>