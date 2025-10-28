"아마존, 본사 인력 최대 3만명 감원"…2022년 이후 최대 규모

미국 전자상거래 업체 아마존이 최대 3만명 규모의 본사 인력 감원을 추진한다고 로이터 통신이 27일(현지시간) 보도했다.

로이터는 아마존의 내부 사정에 정통한 소식통 3명을 인용해 이같이 전했다.

이번 감원은 본사 전체 직원 약 35만명의 10%에 가까운 인원을 대상으로 해, 아마존이 2022년 말부터 진행한 약 2만7000명 해고 이후 가장 큰 규모다. 소식통은 이번 주부터 시작되는 감원이 인사부를 비롯해 기기·서비스, 운영 등 다양한 부서에 영향을 미칠 수 있다고 전했다.

아마존 대변인은 관련 논평을 거부했다.

아마존 주가는 이날 전 거래일보다 1.23% 오른 226.93달러에 거래를 마쳤다. 아마존은 오는 30일 3분기 실적 발표를 앞두고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>