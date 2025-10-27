[내일 날씨]출근길 아침 최저기온 -4도…경북권 '한파특보' 발효

낮 최고기온 11~18도

화요일인 28일은 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 아침 기온이 전날보다 1∼5도가량 낮아지겠다.

경북권에는 한파특보가 발효돼 기온이 전날 대비 10도 안팎 떨어지겠다.

아침 최저기온은 -4∼8도, 낮 최고기온은 11∼18도로 예보됐다.

서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보인 27일 서울 마포구 공덕역 부근에서 출근길 시민들이 두툼한 패딩을 입고 발걸음을 옮기고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 환절기 건강 관리에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼4.0ｍ, 서해·남해 0.5∼2.0ｍ로 예측된다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>