본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

이름도, 연락처도 남기지 않았다…빗속 사고 수습 사투 벌인 해경

박지수인턴기자

입력2025.10.27 14:51

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자신의 차량으로 안내 후 1시간 넘게 사고 수습
이름·전화번호 묻자 "당연한 일 했다"

지난 13일 강원도 양양고속도로 북양양IC 인근 커브길에서 전도된 차량을 수습하는 모습. 보배드림

지난 13일 강원도 양양고속도로 북양양IC 인근 커브길에서 전도된 차량을 수습하는 모습. 보배드림

AD
원본보기 아이콘

강원도의 한 고속도로에서 차량이 전도되는 사고를 목격한 해양경찰이 사고를 수습하고 홀연히 사라졌다는 사연이 전해져 감동을 주고 있다.


27일 한 온라인 커뮤니티에 따르면 지난 12일 오후 6시께 양양고속도로 북양양 IC 인근에서 제보자 A씨의 어머니가 운전하던 차량이 커브길을 돌던 중 전복되는 사고가 발생했다. 이후 제보자의 어머니는 운전석과 바닥 사이게 갇히게 되었고, 주위에 도움을 호소하던 중 한 남성이 조수석 쪽으로 올라와 구출했다.

이후 지나가던 사람들에게 "자신이 다 정리하겠다"라고 말하면서 돌려보냈고, 제보자의 어머니를 자신에 차에 태운 후 히터와 라디오를 틀고 안심시켰다. 사고를 목격한 후 한 시간 동안 교통정리를 하고, 경찰차와 구급차가 올 때까지 비를 맞으며 수습한 것이다.


제보자는 "비는 억수같이 내리고 있었고, 흠뻑 젖은 어머니를 본인에 차에 태우고 안심시켜 주셨다"라며 "어머니께서 너무 죄송하다고 말씀하시자 '경찰 공무원으로서 당연히 해야 할 일을 하는 것뿐'이라고 하면서 본인을 해양경찰이라고 소개했다"라고 전했다.


이어 "어머니가 연락처와 성함을 물었지만 당연한 일을 했다며, 나중에 어머니의 식당에 식사 한번 하러 가겠다고 말한 후 홀연히 사라지셨다"라며 "각박한 시기에 아직도 이런 분이 남아계시고, 저희 어머니가 도움이 필요한 순간에 나타나 주셔서 감사한 마음"이라고 말했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

"우리 사귀는 사이 맞아요" 손 잡고 등장한 트뤼도 전 총리와 페리

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

킥보드에 4인 가족이…안전모도 안써, 누리꾼 '경악'

"이게 8000원? 아이한테 창피"…또 축제 바가지 논란

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

새로운 이슈 보기