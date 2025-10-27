안보 3차장 "북미 회동 가능성 희박"…"APEC 계기 관세협상 타결 어려워"

오현주 차장 "북미 만남자체가 모든 것의 시작"

"북미 회동에 李대통령이 꼭 참여해야한다고 생각 안 해"

한미 안보 이슈는 "큰 이견 없어"

오현주 국가안보실 3차장이 "북미 정상 간 만남에 반드시 한국이 참여해야 한다고 이재명 대통령은 생각하지 않는다"고 말했다. 또 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 국무위원장의 회동이 성사될 가능성은 매우 희박하지만, 만약 회동하는 상황이 오면 신속하게 준비할 역량이 된다고 했다.

오 차장은 27일 서울 프레스센터에서 외신 간담회를 열고 북미 정상 간 회동이 성사될지에 관한 물음에 "북미 회담은 어떤 상황이든지 만나는 것 자체가 모든 것이 시작"이라면서 이같이 언급했다.

그는 "두 분이 만날 수 있다는 이야기가 있지만 그럴 가능성은 매우 희박하다고 본다"면서도 "2019년 판문점 회동도 30시간 만에 이뤄진 것이라고 한다. 30시간 안에 필요한 것들을 준비해서 한 것"이라며 "그런 상황이 오면 저희도 그 시간 안에 내부적으로 준비할 역량이 된다"고 말했다. 북미 정상 회동이 이뤄질 경우 이 대통령이 판문점에 합류하는 것도 준비하고 있느냐는 질의에는 "꼭 우리 대통령이 참석한다는 것을 포함하고 있지는 않았다"고 했다.

북미 회동 가능성은 낮다고 봤다. 오 차장은 "추측과 기대는 구분해야 다뤄야 한다"면서 "대통령실 입장에서는 매우 가능성이 낮다고 보고 있다"면서 "북한은 항상 우리 기대와 다르게 행동하기에 김 위원장이 다시 뭔가 생각을 바꾸고 미국의 제안을 수락할 수도 있지만 일단 말씀드린 것 같이 제 입장을 바뀌지 않는다"고 말했다. 그는 미국으로부터 북미 회동을 성사시켜 달라는 요청이 있었느냐는 질문에도 "제가 아는 지식과 정보로는 그런 요청은 없는 것으로 안다"고 답변했다.

아울러 오 차장은 APEC 계기로 한미 관세협상이 타결되기는 어렵다고 밝혔다. 그는 최근 트럼프 미국 대통령이 최 '한미 관세협상이 타결에 매우 가깝다'고 언급한 것과 관련해 "현재 진행되는 것을 볼 때 이번에 바로 타결되기는 좀 어렵지 않나 생각한다"고 말했다.

그러면서 오 차장은 "APEC 정상회의를 목표로 두거나, 그 계기에 있는 한미 정상회담을 목표로 두고 관세협상을 하진 않았다"며 "'상업적 합리성'과 '한국 경제에 도움이 되는가'를 보고 협상단이 노력하고 있는 상황"이라고 부연했다.

반면 한미 동맹 현대화·국방비 증액 등 안보 의제와 관련해서는 "서로에게 적대적이라고 생각하지 않는다"면서 "양국 간에 안보에 있어서, 동맹으로서 관계에 대해 큰 이견이 없다"고 답변했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



