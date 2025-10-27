본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

대통령실

안보 3차장 "북미 회동 가능성 희박"…"APEC 계기 관세협상 타결 어려워"

임철영기자

입력2025.10.27 13:52

시계아이콘01분 06초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오현주 차장 "북미 만남자체가 모든 것의 시작"
"북미 회동에 李대통령이 꼭 참여해야한다고 생각 안 해"
한미 안보 이슈는 "큰 이견 없어"

오현주 국가안보실 3차장이 "북미 정상 간 만남에 반드시 한국이 참여해야 한다고 이재명 대통령은 생각하지 않는다"고 말했다. 또 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 국무위원장의 회동이 성사될 가능성은 매우 희박하지만, 만약 회동하는 상황이 오면 신속하게 준비할 역량이 된다고 했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

오 차장은 27일 서울 프레스센터에서 외신 간담회를 열고 북미 정상 간 회동이 성사될지에 관한 물음에 "북미 회담은 어떤 상황이든지 만나는 것 자체가 모든 것이 시작"이라면서 이같이 언급했다.


그는 "두 분이 만날 수 있다는 이야기가 있지만 그럴 가능성은 매우 희박하다고 본다"면서도 "2019년 판문점 회동도 30시간 만에 이뤄진 것이라고 한다. 30시간 안에 필요한 것들을 준비해서 한 것"이라며 "그런 상황이 오면 저희도 그 시간 안에 내부적으로 준비할 역량이 된다"고 말했다. 북미 정상 회동이 이뤄질 경우 이 대통령이 판문점에 합류하는 것도 준비하고 있느냐는 질의에는 "꼭 우리 대통령이 참석한다는 것을 포함하고 있지는 않았다"고 했다.

북미 회동 가능성은 낮다고 봤다. 오 차장은 "추측과 기대는 구분해야 다뤄야 한다"면서 "대통령실 입장에서는 매우 가능성이 낮다고 보고 있다"면서 "북한은 항상 우리 기대와 다르게 행동하기에 김 위원장이 다시 뭔가 생각을 바꾸고 미국의 제안을 수락할 수도 있지만 일단 말씀드린 것 같이 제 입장을 바뀌지 않는다"고 말했다. 그는 미국으로부터 북미 회동을 성사시켜 달라는 요청이 있었느냐는 질문에도 "제가 아는 지식과 정보로는 그런 요청은 없는 것으로 안다"고 답변했다.


아울러 오 차장은 APEC 계기로 한미 관세협상이 타결되기는 어렵다고 밝혔다. 그는 최근 트럼프 미국 대통령이 최 '한미 관세협상이 타결에 매우 가깝다'고 언급한 것과 관련해 "현재 진행되는 것을 볼 때 이번에 바로 타결되기는 좀 어렵지 않나 생각한다"고 말했다.


그러면서 오 차장은 "APEC 정상회의를 목표로 두거나, 그 계기에 있는 한미 정상회담을 목표로 두고 관세협상을 하진 않았다"며 "'상업적 합리성'과 '한국 경제에 도움이 되는가'를 보고 협상단이 노력하고 있는 상황"이라고 부연했다.

반면 한미 동맹 현대화·국방비 증액 등 안보 의제와 관련해서는 "서로에게 적대적이라고 생각하지 않는다"면서 "양국 간에 안보에 있어서, 동맹으로서 관계에 대해 큰 이견이 없다"고 답변했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

"우리 사귀는 사이 맞아요" 손 잡고 등장한 트뤼도 전 총리와 페리

"이게 8000원? 아이한테 창피"…또 축제 바가지 논란

"요양원 심정지 2건·지하철 출산 1건 터지길"…글 올린 구급대원

타워팰리스 오피스텔 1년 묵은 매물도 팔렸다…연립주택은 1억 올려도 "안 팔아"

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목

새로운 이슈 보기