대통령실 공공갈등조정비서관에 주진우 前 서울시 특보 선발…첫 공채 선발

공공갈등조정행정관엔 박지호 씨 선발

면접서 만장일치 최고점 받아

대통령실이 공공갈등조정비서관에 주진우 전 서울시 정책특보를, 공공갈등조정행정관에 박지호 씨를 각각 선발했다.

전성환 경청통합수석은 27일 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 공채 채용 결과 이같이 선발했다고 밝혔다. 비서관급 인사를 공개채용을 통해 선발한 것은 이번이 처음이다.

이번에 선발된 비서관과 행정관은 현장경험을 바탕으로 관계부처와 협조해 정부의 갈등관리정책 설계하고 이해관계의 충돌 상황을 점검하고 경청·조정하는 업무를 맡는다. 이들은 모두 면접 전형위원들의 만장일치로 가장 높은 점수를 획득한 것으로 전해졌다.

전 수석은 주 신임 비서관에 대해 "서울시 정책특보와 서울시 사회서비스원 원장을 역임한 분"이라며 "서울시 정책특보로 재직 시 서울 지하철 파업을 앞두고 노사 협상 타결에 기여했고 겸손하고 온화한 성격과 다양한 민관 공공의 경력을 보유하고 있다"고 소개했다.

박 행정관에 대해서는 "12년 이상 아파트 분쟁 등 이웃 분쟁 조정부터 지자체 현안, 국가 정책 의제에 이르는 다양한 갈등 현장에서 활동한 현장 전문가"라고 설명했다.

앞서 대통령실은 공공갈등조정 비서관과 행정관직을 공모에 붙여 지난 8월 29일부터 9월 3일까지 엿새간 서류를 접수받고 서류전형과 면접 전형을 거쳐 채용했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>