양주시, 소각행위 집중 단속 위한 산불드론감시단 운영

경기 양주시가 가을철 산불조심기간(10월 20일~12월 15일) 동안 '산불드론감시단'을 운영한다.

'산불드론감시단'은 드론을 활용하여 불법 소각 행위에 대한 집중 단속 및 계도를 통해 산불을 방지하기 위한 목적으로 운영된다.

구체적으로 산림 인접 지역에서의 영농부산물 및 쓰레기 소각, 취사· 흡연 행위 발생 시, 관련 과태료 규정에 대해 드론 스피커로 안내 방송하여 계도 활동에 나선다.

시는 '산불드론감시단'을 통해 광범위한 지역을 감시함으로써 산불에 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

황덕상 양주시 산림과장은 "산불 감시 활동 및 예방 활동을 철저히 하여 시민의 안전과 산림 보호에 최선을 다하겠다"며 "산불 예방을 위해 불법 소각 금지, 산림 내 화기물소지 금지 등 시민들의 적극적인 협조와 관심을 부탁드린다"고 전했다.





양주=이종구 기자



