양평, 남한강 테라스 준공과 함께 지역 문화 새 지평 열어

양평군, '물들임 테라스 축제' 성료

관광객 등 1만2000명 참여

남한강 새 명소 '물들임 테라스' 준공

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 26일 '2025 양평 물들임 테라스 축제'를 성황리에 개최했다고 27일 밝혔다. 이번 축제는 남한강변을 배경으로 지역 주민과 관광객 등 1만2000여 명이 참여하며 지역 대표 문화행사로 자리매김했다.

양평군이 지난 26일 '2025 양평 물들임 테라스 축제'를 개최하고 있다. 양평군 제공

축제는 도시재생사업의 일환으로 조성된 남한강 테라스 일대에서 진행됐다. 방문객들은 차량 통행이 없는 거리에서 안전하고 여유롭게 축제를 즐길 수 있었으며, 도보 이동 구간 곳곳에는 다양한 볼거리와 체험 프로그램이 마련돼 가족 단위 방문객과 연인들에게 큰 호응을 얻었다.

특히 이번 행사에서는 '남한강 테라스' 준공식도 함께 열려 의미를 더했다. 남한강을 조망할 수 있는 테라스 공간은 지역민과 관광객 모두가 자연을 가까이에서 누릴 수 있는 새로운 명소로, 향후 양평을 대표하는 문화·휴식 공간으로 자리 잡을 것으로 기대된다.

축제 프로그램은 △커피와 지역 농산물로 꾸며진 테마 마켓 △감성적인 문호리 리버마켓 △아이들을 위한 체험공간 등 다채로운 콘텐츠로 구성되어 풍성함을 더했다.

무대 공연도 축제 분위기를 한층 고조시켰다. 가수 소찬휘는 대표곡 'Tears'를 비롯한 라이브 무대로 관객들의 큰 호응을 이끌었으며, 지역 예술팀 공연은 양평의 문화적 다양성과 예술적 역량을 보여주는 뜻깊은 시간이 됐다.

시민들이 지난 26일 '2025 양평 물들임 테라스 축제'를 즐기고 있다. 양평군 제공

저녁 6시경에는 남한강 위로 화려하게 펼쳐진 불꽃놀이가 진행돼 가을밤의 낭만을 더하며 관람객들의 탄성을 자아냈다.

전진선 양평군수는 "차 없는 거리에서 열린 이번 축제를 통해 지역 상권과 문화가 어우러지는 새로운 축제 모델을 선보일 수 있었다"며 "앞으로도 지속 가능한 지역 축제를 위해 다양한 시도를 이어가겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



