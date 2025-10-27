11월1일은 '한우 먹는날'…전국 온·오프라인서 최대 50% 할인

농림축산식품부 이달 28일부터 11월10일까지 14일 동안 전국 대형마트와 슈퍼마켓, 농축협 하나로마트(630개소) 및 주요 온라인몰 등에서 한우를 30~50% 할인하는 '소(牛)프라이즈 2025 대한민국 한우세일'를 실시한다고 27일 밝혔다.

이번 할인행사는 11월1일 '한우 먹는 날'을 기념하고, 코리아 그랜드 페스티벌(10월29일~11월9일)을 맞아 소비자들의 장바구니 물가 안정을 위해 마련됐다. 11월1일은 소 우(牛)자에 1(一)이 세 개 들어가는 점과 한우의 맛이 최고라는 의미의 1이 겹치는 날이다.

할인대상 품목은 소비자 선호도가 높은 등심을 비롯하여 양지·설도 등 불고기·국거리류이다. 1+등급에서 2등급까지 다양하게 구성돼 있다. 업체별 할인행사 일정과 할인 대상 품목은 재고 사정에 따라 다르니 세부내용은 한우자조금과 전국한우협회 홈페이지와 '여기고기' 앱에서 확인할 수 있다.

할인판매 가격은 1등급·100g 기준으로 등심은 7950원, 양지는 4040원, 그 밖에 불고기·국거리류는 2980원 이하로 판매된다. 이는 같은 기간(11월 상순) 평년치 소비자가격과 비교하더라도 20~30% 저렴한 수준이다.

김종구 농식품부 식량정책실장은 "11월1일 한우 먹는 날은 2008년 한우 생산자들이 소비자들에게 저렴하게 한우를 판매하겠다는 취지로 제정한 날로, 각종 기념식 및 한우 할인행사 등을 통해 현재까지 기념하고 있다"며 "소비자들께서는 이번 기회를 활용해 저렴하게 한우를 즐기시길 바라며, 한우 먹는 날 이후에도 축산물 소비자 물가 안정을 위한 각종 시책을 지속적 강구하겠다"고 말했다.





