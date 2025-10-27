이찬진 "NH농협생명, 핸드크림 거래 위법사실 확인 시 법대로 엄정조치"[2025국감]

이찬진 금감원장, 국회 정무위 국정감사 답변

"농협중앙회 중심 내부통제 취약점 개선지도"

이찬진 금융감독원장이 27일 NH농협생명에 대해 "현장검사하고 있고 위법사실 확인 시 관련 법령에 따라 엄정 조치할 것"이라고 밝혔다. NH농협생명은 20억원어치 핸드크림을 부정 구매했다는 의혹을 받는다.

이 원장은 이날 국회에서 진행된 정무위원회 국정감사에서 허영 더불어민주당 의원의 관련 질의에 "비리 혐의가 굉장히 짙기 때문에 이미 현장검사를 했고 계속 진행 중"이라며 "위법 사실 확인 시 관련 법령에 따라 엄정 조치할 것"이라고 답변했다.

허 의원에 따르면 NH농협생명은 지난해 12월30일 25억원 규모 핸드크림을 이틀 만에 수의 계약했다. 농협과 10년간 거래한 '라인플러스'라는 업체가 핸드크림 구매·유통을 한 것으로 확인됐다.

판매책임 업자인 코스메디엠은 계약 3개월 전 자본금 1000만원에 설립된 업체다. 다른 판매책임업자는 NH농협생명 구매 책임자 박 모 차장의 여동생이었다.

허 의원은 NH 측의 횡령 뇌물 수수 의혹도 있다고 지적했다. 농협중앙회와 NH농협생명 경영진 등도 연루됐으며, 횡령 수수한 현금을 이들에게 전달했다고 주장했다. NH농협생명 측은 이들에 대한 내부 감사를 제대로 하지 않았다고 꼬집었다.

이 원장은 "상황을 구체적으로 인지하고 있고, 워낙 위규 사항이 중대해 압수수색과 수사도 진행 중"이라며 "수사 절차와 별도로 저희도 주시하고 (현장)검사하고 있고 엄정 조치할 것"이라고 답했다.

이 원장은 해당 거래 검사는 물론 농협중앙회를 비롯한 농협 금융계열사 내부통제 관련 미비점도 개선하도록 지도할 방침이라고 했다.

