신한투자증권, '쏠SOL한 연금' 영상 시리즈 공개

조슬기나기자

입력2025.10.27 10:44

신한투자증권은 공식 유튜브 채널 '알파TV'에 연금 전용 카테고리 '쏠SOL한 연금'을 신설했다고 27일 밝혔다.


이는 퇴직연금과 개인연금에 대한 관심이 늘어나고 있는 만큼 복잡한 연금 제도를 이해하기 쉽게 전달하기 위한 조치다.

주요 콘텐츠는 'IRP 총정리', '퇴직금 절세 전략', '건보료 두렵지 않아요', '내가 그걸 몰랐다' 등 실생활 사례들을 중심으로 제작됐다. 앞으로도 가입자들이 자주 묻는 세제, 수령, 중간정산 등에 대한 핵심 팁을 시리즈 형태로 제작할 예정이다.


신한투자증권은 자사 슬로건 '프로가 프로답게'를 활용한 '프로(%) IRP' 시리즈를 통해 직장인, 사회초년생, 부장님 편 등 다양한 계층의 실제 사례를 다뤘다고 설명했다.


김계흥 신한투자증권 연금사업본부장은 "이번 개편은 구독자들의 관심 주제를 반영한 연금 콘텐츠를 별도로 구성한 것"이라며, "퇴직연금과 IRP 관련 정보를 영상으로 쉽게 전달하고, 고객의 자산관리 이해도를 높이는데 중점을 두고 있다"고 밝혔다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

