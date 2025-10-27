방탄소년단 RM, K팝 가수 최초 APEC CEO 서밋 기조연설

하이브 공식 스폰서…경주에 부스 설치

방탄소년단 RM. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 오는 29일 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 부대 행사인 최고경영자(CEO) 서밋에서 기조연설자로 나선다. K팝 가수가 연설하는 것은 이번이 처음이다.

27일 가요계에 따르면 RM은 APEC CEO 서밋 2일 차인 29일 오후 3시, 약 10분간 진행되는 문화 세션에서 'APEC 지역의 문화창조산업과 K컬처의 소프트파워'를 주제로 발표한다.

구체적인 연설 내용은 공개되지 않았지만, 방탄소년단을 세계적 그룹으로 이끈 리더로서의 경험을 바탕으로 K컬처의 글로벌 위상과 문화 창조산업의 영향력을 조명할 것으로 예상된다. RM은 글로벌 재계 리더를 대상으로 영어로 연설할 것으로 보인다.

APEC CEO 서밋은 21개 회원국 정상과 기업 리더가 혁신 산업과 경제 변화 트렌드를 논의하는 비즈니스 포럼으로, 올해는 '비욘드, 비즈니스, 브리지(Beyond, Business, Bridge)'를 주제로 열린다.

방탄소년단 소속사 빅히트뮤직의 모회사인 하이브는 APEC CEO 서밋의 최상위 등급인 다이아몬드 스폰서로 참여했다. 스폰서 기업 가운데 유일한 엔터테인먼트사다.

하이브는 행사장인 경주 예술의전당에 홍보 부스를 설치하고, 미국·일본·중국·라틴 아메리카·인도 등 해외 기반 사업과 산하 레이블 성과 등을 알릴 계획이다. 또 K팝 응원 문화의 핵심인 응원봉 등도 선보인다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>