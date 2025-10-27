[포토] 한-중남미 서밋, 환영사하는 IDB총재

일랑 고우드파잉 미주개발은행(IDB)총재가 27일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 한-중남미 비즈니스 서밋에 참석, 환영사를 하고 있다.







