[포토] 임성근 전 사단장, 구속 후 첫 특검 소환

임성근 전 해병대 1사단장이 27일 순직해병특검팀에 피고인 신분으로 출석하고 있다. 임 전 사단장은 구속 후 첫 특검 소환으로 특검팀은 임 전 사단장을 집중 조사해 이종섭 전 국방장관 등 다른 핵심 피의자의 신병 확보에 추가로 나설지 검토할 것으로 전망된다.







