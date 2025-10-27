미·일 정상회담 앞둔 다카이치…트럼프 공략 카드로 '포드 F-150'

미국산 포드 트럭 구매 추진

대두·LNG 수입 확대도 검토

아베 제자 강조할 듯

다카이치 사나에 일본 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령의 환심을 사기 위한 카드로 미국산 픽업트럭 '포드 F-150'을 꺼내 들었다. 미·일 정상회담을 앞두고 외교 무대 첫 시험대에 오른 다카이치 총리는 무역 긴장 완화를 위해 미국산 포드 트럭 구매와 함께 대두, 액화천연가스(LNG) 수입 확대를 검토하는 한편 고(故) 아베 신조 전 총리의 '직계 제자'임을 적극적으로 내세울 것으로 보인다.

다카이치 사나에 일본 신임 총리. AD 원본보기 아이콘

AP통신 등 외신은 27일 다카이치 총리가 트럼프 대통령과의 우호적 관계를 구축하는 데 사활을 걸고 있다며 "이 전략의 핵심 열쇠 중 하나가 바로 포드 F-150 트럭 구매"라고 보도했다. 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 정부는 트럼프 대통령이 직접 볼 수 있는 장소에 포드 트럭을 전시하는 방안을 추진하는 방안을 검토하는 한편 국토교통성이 도로 및 인프라 점검용으로 트럭을 도입하는 방안도 살피고 있다. 다만 좁은 일본 도로 환경을 고려하면 포드 트럭의 주행이 쉽지 않고 교통 체증을 유발할 수 있다는 우려도 제기된다고 AP는 전했다.

아시아 순방길에 오른 트럼프 대통령은 에어포스원에서 일본 정부의 트럭 구매 구상에 대해 "그(다카이치)는 안목이 있다. 아주 멋진 트럭"이라고 화답했다. 두 사람은 지난 25일 트럼프 대통령이 비행 중일 때 전화 통화를 했으며 이 자리에서 다카이치 총리는 자신이 아베 전 총리의 제자임을 강조하고 트럼프 대통령이 가자 휴전 중재로 인질 송환을 끌어낸 데 대해 찬사를 보냈다고 한다.

다카이치 총리에게 트럼프 대통령의 이번 방일은 취임 직후 맞닥뜨린 첫 외교 시험대다. 불안정한 연립 정권의 지지를 등에 업고 지난주 총리직을 이어받은 그는 대미 투자 정책을 마무리하고, 미·일 관계를 안정적으로 구축해야 하는 상황에 놓여 있다. 앞서 이시바 시게루 정부는 미국에 5500억달러 규모의 투자를 약속했고, 이에 트럼프 행정부는 일본산 제품에 대한 관세를 25%에서 15%로 인하했다.

포드 트럭 구매가 트럼프 행정부가 중시하는 '바이 아메리칸(Buy American·미국 것을 사라)' 구호에 호응하는 외교적 제스처라면, 이번 미·일 정상회담의 핵심 의제는 5500억달러 규모의 대미 투자 이행과 첨단기술·조선 분야 협력, 방위비 증액이 될 것으로 보인다.

로이터통신에 따르면 일본 정부는 반도체, 의약품, 핵심 광물, 조선, 에너지 등 9개 분야의 투자·출자 프로젝트 후보를 제시하는 방향으로 조율 중이다. 또한 조선 분야 투자를 확대하기 위한 양해각서(MOU) 체결도 검토하고 있다. 일본은 당초 2027회계연도까지 달성하겠다고 밝혔던 국내총생산(GDP) 대비 2% 방위비 목표를 올해 조기 달성할 계획임을 미국 측에 통보할 예정이라고 로이터는 전했다. 아울러 포드 트럭 구매를 비롯해 미국산 대두, 액화천연가스(LNG), 자동차 수입 확대 방안도 함께 검토 중인 것으로 알려졌다.

AP는 "이러한 제스처들, 그리고 다카이치 총리의 아베 전 총리와의 인연은 트럼프 대통령과의 관계 구축에 도움이 될 것"이라고 분석했다.

트럼프 대통령의 이번 일본 방문은 시진핑 중국 국가주석과의 회담을 앞둔 일정이라는 점에서 대중 견제의 성격도 띤다. 미일 양국은 전기차·인공지능(AI)·첨단 반도체 산업에서 부상하는 중국의 제조업 확장이 자국 경제를 위협할 수 있다는 데 인식을 같이하고 있다. 크리스티 고벨라 전략국제문제연구소(CSIS) 일본 석좌는 "트럼프-시진핑 회담을 앞둔 시점에서 트럼프 대통령이 미·일 관계의 견고함을 과시함으로써 협상력을 강화하려는 의도가 있을 수 있다"고 평가했다.

한편 27일 일본 땅을 밟는 트럼프 대통령은 이날 나루히토 일왕을 예방하고, 28일 다카이치 총리와 회담을 가진다. 이어 29일에는 일본 재계 인사들과 만찬 후 한국으로 이동할 예정이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>