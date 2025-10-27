아태지역 LNG 리더들 경주 집결… AI 시대 에너지 해법 찾는다

AI 전력시대 핵심 에너지로 부상한 LNG

SK이노베이션 주도, 아태 6개국 협력 논의

미국 셰일가스·CCS 결합 지속가능성 강조

인공지능(AI) 시대 전력수요 급증 속에서 액화천연가스(LNG)의 전략적 역할을 논의하기 위한 글로벌 협력의 장이 열린다. 아시아·태평양 지역의 주요 LNG 생산국과 수요국의 기업 리더들이 한자리에 모여 에너지 안보와 탈탄소 전환, 지속가능한 LNG 생태계 구축 방안을 모색한다.

SK이노베이션은 대한상공회의소 주최로 오는 31일 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자 서밋(CEO Summit)에서 '아시아 퍼시픽 LNG 커넥트(Asia Pacific LNG Connect)' 세션을 개최한다고 27일 밝혔다. 이번 세션에는 최재원 SK그룹 수석부회장과 추형욱 SK이노베이션 대표이사를 비롯해 6개국 10개 에너지 기업 관계자들이 참석한다. 사회는 케이스케 사다모리 국제에너지기구(IEA) 에너지시장·안보국장이 맡는다. 참석자들은 동북아 LNG 수급 안정성과 가격경쟁력, AI 혁신에 따른 전력수요 확대에 대응한 LNG의 역할, 탄소중립 시대의 에너지 공급 안정성 확보 방안을 논의할 예정이다.

추형욱 SK이노베이션 대표이사. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

'에너지 전환 과정에서 LNG의 역할과 지속가능성 강화'를 주제로 한 첫 세션에서는 원자력의 경제성을 보완하고 석탄을 대체하는 LNG의 역할이 집중적으로 다뤄진다. LNG가 단순한 브릿지(Bridge) 연료를 넘어, AI 산업 확산과 재생에너지의 간헐성을 보완하는 핵심 에너지원으로 재정의되는 흐름이 공유된다. 또 호주 산토스의 션 피트 부사장은 고갈 가스전을 활용한 '뭄바 CCS(이산화탄소 포집·저장) 허브' 사례를 소개할 예정이다. CCS 기술을 접목한 저탄소 LNG 밸류체인 구축 가능성을 제시한다. 도쿄가스, PTT(태국), 페트로나스(말레이시아) 등 주요 아태 에너지기업 임원들도 참가해 LNG 산업의 탈탄소화와 지속가능한 성장 전략을 논의한다.

두 번째 세션인 'US LNG 전망'에서는 추형욱 SK이노베이션 대표가 미국과의 장기계약을 통한 LNG 포트폴리오 구축 경험을 공유한다. 해롤드 햄 콘티넨털 리소시스 명예회장은 미국 셰일가스 산업의 성장 배경과 정책 지원 사례를 설명하며, 미국 LNG의 가격 경쟁력과 기술 혁신을 강조할 예정이다. 이와 함께 넥스트데케이드, 프리포트LNG, 오사카가스, 한화퓨처프루프 등 관계자들은 AI 데이터센터 확대로 급증하는 전력수요에 대응하기 위한 LNG 발전의 전략적 활용 방안을 제시한다. 지정학적 불확실성이 지속되는 상황에서 미국산 LNG가 아시아 에너지 안보를 강화하는 핵심축이 될 수 있다는 점도 논의될 예정이다.

전야제 행사인 '아시아 퍼시픽 LNG커넥트 나이트'는 30일 부산 아난티 연회장에서 열려 각국 LNG 업계 인사들이 교류의 시간을 갖는다. 이 자리에서는 미국 LNG의 역할과 국제 협력의 필요성을 논의하고, 에너지 안보와 탈탄소를 병행할 수 있는 해법이 공유된다. 추형욱 SK이노베이션 대표는 "AI 혁신으로 폭증하는 전력수요 속에서 LNG는 재생에너지의 간헐성을 보완하고 석탄을 대체할 수 있는 핵심 에너지원"이라며 "이번 세션이 아태지역의 에너지 안보와 탈탄소 전환을 가속화하는 국가 간 협력 모델을 제시하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>