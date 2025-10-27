본문 바로가기
[속보] 李대통령 "3500억 달러 대미 투자, 주요 쟁점 모두 난항"

임철영기자

입력2025.10.27 07:40

수정2025.10.27 07:41

[속보] 李대통령 "3500억 달러 대미 투자, 주요 쟁점 모두 난항"





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

