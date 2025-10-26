李대통령, 아세안서 미중일 리더 만날까…안보실장 "조우 가능성"

위성락 안보실장, 아세안 정상회의 브리핑

이재명 대통령이 27일 열리는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의를 계기로 미국, 중국, 일본의 정상급 지도자들과 마주칠 가능성이 있다고 대통령실이 밝혔다. 다만 우리 정부와 북한과의 접촉 가능성은 희박하다고 전했다.

위성락 안보실장은 현지시간 26일 오후 아세안 정상회의가 열리는 말레이시아 쿠알라룸푸르 프레스센터에서 브리핑을 통해 이 대통령과 주요국 정상 간의 조우가 이뤄질 수 있다고 발표했다.

위 실장은 이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 회의장에서 만날 수 있는지 묻는 말에 "트럼프 대통령과의 일정이 어떻게 겹칠지 모르겠다"면서도 "그렇게 조우할 수도 있다고 생각한다"고 말했다. 회의에 참석하는 다카이치 사나에 신임 일본 총리, 리창 중국 총리와도 "(이 대통령이) 조우할 수 있고 준비하고 있다"고 밝혔다.

다만 북한 측과의 접촉은 가능성이 희박한 상황이다. 위 실장은 "아세안지역안보포럼(ARF)이 북한이 활동을 하는 공간"이라면서 "북한이 오지 않은 것으로 안다"고 설명했다. 그러면서도 "다음 기회에 (북한과 소통할) 그런 계기가 있을 것으로 기대한다"고 부연했다.

다가오는 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC)에서 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 만날 수 있느냐는 질문에는 "(가능성에 대해) 그리 긍정적이지 않은 건 맞다"면서도 "어느 경우에도 대비할 생각을 가지고 있다"고 답했다.

한편 이 대통령은 아세안 정상회의에서 관계 수립 40주년이 되는 2029년, 한-아세안 특별 정상회의 개최를 천명할 계획이다. 그러면서 아세안이 대외 국가와 맺는 최고 관계인 '포괄적 전략 동반자 관계(CSP)'를 한국과 어떻게 발전시킬지에 대한 비전을 제시한다. 비전은 약자인 CSP를 활용해 '꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor)', '성장과 혁신의 도약(Springboard)', '평화 안정의 동반자(Partner)'로 구성했다.

이어지는 아세안+3 정상회의에서는 금융, 식량안보 분야에서의 협력 방안을 제시한다. 위 실장은 "특히 아세안+3 정상회의는 우리가 중국, 일본과 대등한 파트너로 아세안과 외교를 하는 무대임을 적극 활용하겠다"고 강조했다. 이전 정부처럼 한-아세안 정상회의에서 성명이 발표될 가능성이 있느냐는 질문에는 "배제하지 않겠다"고 대답했다.





