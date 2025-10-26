본문 바로가기
佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

유제훈기자

입력2025.10.26 19:12

프랑스의 대표 박물관인 루브르 박물관에 침입, 보석류를 훔친 용의자 중 2명이 체포됐다고 25일(현지시간) 프랑스 르 피가로가 보도했다.


보도에 따르면 프랑스 수사당국은 이날 용의자 2명을 조직적 절도 및 범죄조직 결성 혐의로 체포·구금했다. 1명은 알제리행 비행기 탑승을 준비하던 중 공항에서 체포됐고, 또 다른 1명은 아프리카 말리로 가려던 중이었던 것으로 전해졌다.

연합뉴스

연합뉴스

용의자 남성 모두 30대로 센생드니 출신인 것으로 파악됐다. 이들 모두 절도 전과가 있으며, 누군가의 지시를 받고 범행한 것으로 당국은 의심하고 있다. 수사 당국은 이들을 대상으로 범행 경위 등을 조사하며 나머지 공범들을 추적하고 있다.

한편 4인조 절도범은 지난 19일 오전 루브르 박물관 내 아폴론 갤러리에 침입해 7분 만에 보석 8점을 훔쳐 달아났다. 도난된 보석의 가치는 약 1499억원에 이르는 것으로 알려졌다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
