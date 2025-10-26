농협은행, 청소년금융교육센터 11월 상시교육 실시

NH농협은행이 전국 14개 청소년금융교육센터에서 초등학생을 대상으로 11월 상시교육을 실시한다고 26일 밝혔다.

'변화하는 돈의 가치'라는 주제로 학생들은 수요·공급 변화에 따른 물건 가격의 변화, 인플레이션과 디플레이션, 소비자물가지수 등에 대해 학습할 예정이다.

본 교육은 총 14개 지역(서울 본부·서울 강남·강원·경기·경남·광주·대구·부산·세종·전남·전북·제주·충남·충북) 청소년금융교육센터에서 진행되며, 대면·비대면 교육이 동시 진행되므로 청소년금융교육센터 방문이 어려운 학생들은 지역에 관계없이 비대면 강의 수강이 가능하다.

지역별 자세한 교육신청·일정 정보 등은 농협은행 청소년금융교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다. 교육신청은 매 교육 시작 2주 전 농협은행 청소년금융교육센터 홈페이지에서 신청 가능하다.

농협은행 관계자는 "11월 상시교육을 통해 청소년들이 돈의 가치 변화에 대해 배우는 유익한 시간이 되었으면 한다"며 "앞으로도 청소년들을 위한 지속 가능한 금융교육에 앞장서겠다"고 말했다.





