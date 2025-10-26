본문 바로가기
경기일반

호주, 여자 골프 국가대항전 첫 우승

노우래기자

입력2025.10.26 17:55

수정2025.10.26 18:06

인터내셔널 크라운 결승서 미국 제압
월드팀 일본 꺾고 3위, 한국 조별리그 탈락

호주가 여자 골프 국가대항전에서 우승했다.


이민지와 그레이스 김, 해나 그린, 스테파니 키리아쿠가 팀을 이룬 호주는 26일 경기도 고양시 뉴코리아CC(파72·6542야드)에서 열린 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운(총상금 200만달러) 결승에서 미국을 꺾고 정상에 올랐다. 우승 상금 50만달러(약 7억2000만원)를 받았다.

호주 선수들이 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 우승 직후 트로피를 들고 환호하고 있다. 고양=AP연합뉴스

호주 선수들이 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 우승 직후 트로피를 들고 환호하고 있다. 고양=AP연합뉴스

2014년 창설돼 올해 5회째인 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운은 선수 4명씩으로 구성된 8개 팀이 출전해 여자 골프 최강을 가리는 대회다. 2014년 스페인, 2016년 미국, 2018년 한국, 2023년 태국에 이어 이번엔 호주가 우승했다. 5차례 대회에서 각기 다른 팀이 트로피를 가져갔다.

결승에선 첫 번째 싱글 매치에 나선 이민지가 에인절 인을 두 홀 차로 제압하며 유리한 고지를 선점했다. 두 번째 싱글 매치에서 줄곧 우위를 이어가던 그린이 17번 홀 버디로 노예림을 두 홀 차로 따돌리면서 호주의 우승이 확정됐다.

이민지가 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 최종일 미국과의 결승전 3번 홀에서 티샷을 하고 있다. 고양=AP연합뉴스

이민지가 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 최종일 미국과의 결승전 3번 홀에서 티샷을 하고 있다. 고양=AP연합뉴스

3·4위전에서는 이번 대회 처음 참가한 월드팀이 일본을 상대로 두 번의 싱글 매치를 따내며 3위를 차지했다. 월드팀 리디아 고(뉴질랜드)가 다케다 리오를 3홀 차, 찰리 헐(잉글랜드)이 후루에 아야카를 4홀 차로 각각 누르며 승리를 이끌었다. 김효주와 유해란, 고진영, 최혜진이 나선 한국은 7년 만의 우승에 도전했지만 조별리그에서 탈락했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

